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Sansür nedir, hangi durumlarda uygulanır? Sansür kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Sansür nedir, hangi durumlarda uygulanır Sansür kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Antik Roma'dan bu yana kullanılmakta olan sansür kelimesi, dilimize Latinceden geçmiştir. Orijinal dilinde ''censura'' şeklinde kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı, denetlemektir. Antik Roma'da, yazınsal eserlerin topluma uygun olup olmadığını denetleyen memurlara ''censure'' adı verilirdi. Günümüzde ise devletin görevlendirdiği kişiler tarafından yapılan denetleme işlemlerine sansür adı verilir. Sansür nedir, hangi durumlarda uygulanır tüm detayları ile derledik.

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Sansür kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Denetim 2- Kontrol 3- Teftiş 4- Yasaklama 5- Sınırlama

 Sansür Nedir?

 Yazılı ve görsel eserlerin toplum yapısına uygun olup olmadığını denetlemeye sansür denir. Sansür aynı zamanda kısıtlama manasında da kullanılır. Örneğin bazı kitapların sadece belli başlı kısımları sansürlenerek basılmasına ve dağıtılmasına izin verilebilir.

 Bu kelimenin fiil hali ''sansür koymak'' şeklinde yazılır. Otosansür ise kişinin kendi kendisine getirdiği sınırlama anlamına gelir.

 Sansür Hangi Durumlarda Uygulanır?

 Tarih boyunca sansür birçok farklı nedenle, birçok hükümet tarafından uygulanmıştır. Sansürün uygulandığı durumlar üç ana başlıkta toplanabilir:

 1- Çocukların ve gençlerin ahlakını olumsuz etkileyecek yayınların basılmasını önlemek için uygulanır.

 2- Toplumda kargaşaya ve infiale yol açacak yayınları kontrol altında tutmak için uygulanır.

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 3- Müstehcen ya da şiddet içerikli yazıları, görselleri ve paylaşımları engellemek için uygulanır.

 Sansür Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre sansür kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Yasaklama

 İkinci Anlamı: Denetleme, kontrol etme

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