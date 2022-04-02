Sansasyonel Nedir, Ne Anlama Gelir? Sansasyonel Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kökeni farklı olan sözcükler arasında, sansasyonel kelimesi de bulunuyor. Türkçe dilinde farklı kökenli olan sözcüklerde yer alıyor. Sansasyonel kelimesi TDK'ya göre, çarpıcı anlamında kullanılıyor.

Sansasyonel Nedir, Ne Anlama Gelir?

Televizyon izlerken kişilerin birçok kelime görmesi doğal bir durumdur. Farklı sözcükleri duyanlar neyi ifade ettiğini merak edebilir. Araştırılan sözcükler arasında sansasyonel kelimesi de bulunuyor. Türk dilinde kullanılan sansasyonel sözcüğünün ifade ettiği anlamlar detaylı olarak inceleniyor. Fransızca kökenli olduğu bilinen sansasyonel sözcüğü, çarpıcı anlamındadır. Çarpıcı anlamında kullanılan sansasyonel kelimesi haberlerde oldukça fazla görülüyor. Haber yazılarında veya televizyonda bulunan haber programlarında sansasyonel sözcüğüyle karşılaşmak oldukça mümkün bir durumdur.

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Sansasyonel Kelimesinin TDK Sözlük; Anlamı

Fransızca kökenli sözcüklerin kullanımı günümüzde çok yaygındır. Bireyler Fransızca kökenli olan sözcüklerin anlamlarını kaynaklarda araştırabiliyor. İnternet sitelerini kullananlar sansasyonel sözcüğünün taşıdığı anlamı öğrenebiliyor. Merakla araştırılan sansasyonel sözcüğünün kullanıldığı bir anlam bulunuyor. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı belirlenen sözcüklerden biridir. TDK'ya göre sansasyonel sözcüğü, çarpıcı anlamındadır. Çarpıcı anlamında sansasyonel sözcüğü farklı alanlarda kullanılabilir.