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Şans ne demek, ne anlama gelir? Şans kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şans#Şans Ne Demek
Şans ne demek, ne anlama gelir Şans kelimesinin TDK sözlük anlamı

Antik dönemden bu yana kullanılan şans kelimesi dilimize Latinceden geçmiştir. Orijinal dilinde ''chance'' şeklinde yazılan bu kelime, talih demektir. Kişinin mutlu olmasını ve neşelenmesini sağlayan tüm etkenler şans olarak nitelendirilir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok deyim günlük hayatta sık sık kullanılır. Örnekler: 1- Şansı yaver gitmemek 2- Şansına küsmek 3- Bir şans tanımak  4- Şansı dönmek. Şans ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Şans kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Şans kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Baht 2- Talih 3- Kısmet 4- İmkan 5- Rastlantı 6- Vesile

 Şans Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 10 yüzyılı aşkın bir süredir kullanılmakta olan şans kelimesi, beklentilerin karşılanması ve isteklerin gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu kelime halk arasında uğur ve fırsat anlamında da kullanılır. Hayatta istediklerinin tamamını ya da birçoğunu gerçekleştiren kişiler şanslı olarak nitelendirilir. ''baht açıklığı'' ve ''yıldızı parlak'' gibi kalıp ifadeler de şanslı olmak manasına gelir.

 Şans Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Şans kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Talih

 İkinci Anlamı: İmkan, fırsat

 Şans Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Tam şans yüzüne güldü derken üst üste aldığı kötü haberlerle neye uğradığını şaşırdı.

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 2- Şansım yaver giderse birkaç sene içinde istediğim mağazayı açacağım.

 

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