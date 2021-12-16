Şans ne demek, ne anlama gelir? Şans kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Şans kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Baht 2- Talih 3- Kısmet 4- İmkan 5- Rastlantı 6- Vesile

Şans Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

10 yüzyılı aşkın bir süredir kullanılmakta olan şans kelimesi, beklentilerin karşılanması ve isteklerin gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu kelime halk arasında uğur ve fırsat anlamında da kullanılır. Hayatta istediklerinin tamamını ya da birçoğunu gerçekleştiren kişiler şanslı olarak nitelendirilir. ''baht açıklığı'' ve ''yıldızı parlak'' gibi kalıp ifadeler de şanslı olmak manasına gelir.

Şans Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Şans kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Talih

İkinci Anlamı: İmkan, fırsat

Şans Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Tam şans yüzüne güldü derken üst üste aldığı kötü haberlerle neye uğradığını şaşırdı.

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2- Şansım yaver giderse birkaç sene içinde istediğim mağazayı açacağım.