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Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şansın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Şans#Nedir
Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir Şansın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Birbirinden farklı eş anlamlı sözcükleri olması ile beraber şans kelimesi günlük yaşamın yaygın sözcükleri içerisinde gelir. Aynı zamanda tek başına birer cümle içerisinde eş anlamlı sözcükleri ile değerlendirilir. Peki, şans kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şansın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilenleri derledik.

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Anlam karmaşasını yenmek ve cümleleri daha zengin hale getirmek için günümüzde kelimelerinin eş anlamlı sözcükleri kullanılır. Aynı şekilde pek çok kelimenin olduğu gibi şans sözcüğünün de farklı eş anlamlı sözcükleri bulunmaktadır. Taşıdığı anlam ile beraber farklı yerlerde kullanmak mümkün.

 Şans Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Şans kelimesi özellikle TDK kapsamında 2 farklı eş anlamlı sözcük üzerinden günlük yaşamda ortaya çıkıyor.

 - Talih

 - Uğur

 Özellikle Talih kelimesinin çok daha fazla değerlendirildiğini ve birebir anlam taşıdığını söylemek gerekmektedir. Böylece günlük yaşamda ya da eğitim kurumlarında öğrenciler adına değerlendirilen bir eş anlamlı sözcük olarak öne çıkar.

 Şansın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Şans kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit Talih ve Uğur sözcükleri üzerinden ifade edilmektedir. Aynı zamanda her iki kelime de şans sözcüğüne karşılık olarak eş anlamlı şekilde cümle içerisinde kullanılır.

 ‘’O gerçekten çok talihli biri.’’

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 ‘’Umarım bu ceket sana uğur getirir.’’

 Yukarıda verildiği gibi cümle içerisinde her iki kelime de şans sözcüğüne karşılık olarak eş anlamlı şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına da amacı üzerinden değerlendirilir.

 

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#TDK#Şans#Nedir

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