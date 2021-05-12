Şanlıurfa'nın alan kodu kaçtır? Şanlıurfa telefon kodu hakkında bilgi

Peygamberler şehri olarak da bilinen Şanlıurfa, özellikle tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile ön plana çıkıyor. Özellikle Harran evleri ile beraber her sene önemli oranda insan çektiğini söylemek mümkün. Tarım ve hayvancılığın daha ön plana çıktığı şehir, aynı zamanda sanayileşme konusunda da güçlenmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Alan Kodu Kaçtır?

Şanlıurfa'nın alan kodu 0 414’tür. Sabit olarak verilmiş bu alan kodu ile beraber Şanlıurfa'nın merkezi ve bütün ilçelerine erişim sağlamanız mümkün. Dilediğiniz zaman sabit hatlara ulaşarak iletişim kurabilir ve hem kurumsal hem de bireysel açıdan pek çok farklı yeri arayabilirsiniz. Yöresel lezzetleri ve harika süs eşyaları ile de öne çıkan Şanlıurfa, ekonomik olarak her geçen yıl gelişme göstermeye devam ediyor.

Hediyelik eşya almak ve güzel bir alışveriş gerçekleştirebilmek için merkezde yer alan kapalı çarşı oldukça meşhurdur. Türkiye'nin en güzel şehirleri arasında yer alan Şanlıurfa adına, bölgeye ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak için 414 alan kodunu değerlendirmeniz yeterlidir. Böylece bütün değişik sabit hatlar üzerinden aramak istediğiniz kişilere ulaşım sağlayabilirsiniz.