Şanlıurfa’da otizmli çocuklara özel sınıf

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Dünya bu anları konuşuyor... Biden uçakta mahsur kaldıDünya bu anları konuşuyor... Biden uçakta mahsur kaldı!#Joe Biden
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Ünlü filmden kazandığı paranın yüzde 70ini kanser araştırmalarına bağışlamışÜnlü filmden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamış#Keanu Reeves
İhanetin fotoğrafını kim sildi Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasında neler olduİhanetin fotoğrafını kim sildi? Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier arasında neler oldu?#Gülşah Saraçoğlu
HABERLEREğitim Haberleri

Şanlıurfa’da otizmli çocuklara özel sınıf

#Tohum Otizm Vakfı#Özel Eğitim Sınıfları#Kampotu-Voonka Kids
Şanlıurfa’da otizmli çocuklara özel sınıf

Otizmli çocukların eğitim aldığı sınıfları onlara uygun materyallerle donatmak ve özel eğitim sınıfları kurmak için çalışan Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Vonka Kids’in desteğiyle özel eğitim sınıfları oluşturdu.

Haberin Devamı

Özel çocuklar için özel sınıflar hazırlayan Eğitim Sınıfı Donatma Projesi kapsamında kurulan sınıflardan ilki 2019 yılında Mardin’de, ikincisi de 2020’de Konya’da açılırken sonuncusu ise  28 Aralık 2021 tarihinde Şanlıur'da Suruç Ali Eroğlu İlkoklu’nda açıldı.

“ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL KOŞULLAR”
Sınıfının açılışı ile ilgili konuşan Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal Ergül: “Kampotu-Voonka Kids ailesi olarak “Eğitimin Peşindeyiz” projemizle Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi her çocuk güzeldir; ancak bazı çocuklar hem güzel hem de özeldir. İstanbul merkezli bir şirket olmamıza rağmen Anadolu’da özel çocuklarımız için özel eğitim sınıfları açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu özel çocuklarımızın kendilerine özel koşullarda eğitim alabilmesine aracı olmak bizim için büyük gurur kaynağı” dedi.

Şanlıurfa’da otizmli çocuklara özel sınıf
YENI SINIFLAR YOLDA
Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen otizmin günümüzde bilinen tek çaresi erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitim. "Otizm Spektrum Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kurulan, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olan Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocuklar için özel eğitim sınıfları oluşturarak nitelikli eğitim almalarına katkı sağlıyor.

Haberin Devamı

“Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Sınıfları” projesi ile Anadolu’nun daha pek çok noktasında özel eğitim sınıflarının oluşturulması hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tohum Otizm Vakfı#Özel Eğitim Sınıfları#Kampotu-Voonka Kids

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen