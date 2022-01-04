Şanlıurfa’da otizmli çocuklara özel sınıf

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Özel çocuklar için özel sınıflar hazırlayan Eğitim Sınıfı Donatma Projesi kapsamında kurulan sınıflardan ilki 2019 yılında Mardin’de, ikincisi de 2020’de Konya’da açılırken sonuncusu ise 28 Aralık 2021 tarihinde Şanlıur'da Suruç Ali Eroğlu İlkoklu’nda açıldı.

“ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL KOŞULLAR”

Sınıfının açılışı ile ilgili konuşan Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal Ergül: “Kampotu-Voonka Kids ailesi olarak “Eğitimin Peşindeyiz” projemizle Tohum Otizm Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğine devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi her çocuk güzeldir; ancak bazı çocuklar hem güzel hem de özeldir. İstanbul merkezli bir şirket olmamıza rağmen Anadolu’da özel çocuklarımız için özel eğitim sınıfları açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu özel çocuklarımızın kendilerine özel koşullarda eğitim alabilmesine aracı olmak bizim için büyük gurur kaynağı” dedi.

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Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen otizmin günümüzde bilinen tek çaresi erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitim. "Otizm Spektrum Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kurulan, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olan Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocuklar için özel eğitim sınıfları oluşturarak nitelikli eğitim almalarına katkı sağlıyor.

“Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Sınıfları” projesi ile Anadolu’nun daha pek çok noktasında özel eğitim sınıflarının oluşturulması hedefleniyor.