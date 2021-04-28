Şanlıurfa plaka kodu kaçtır? Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri

Şanlıurfa, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu ile bağlı ilçelerden bazıları Siverek, Suruç, Viranşehir, Birecik, Akçakale, Hilvan, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Halfeti, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, olarak sıralanabilir.

Şanlıurfa Plaka Kodu Kaçtır?

Şanlıurfa plaka kodu numarası 63'tür. Bu ile ait araçlar bu numarayı kullanırlar. 1'den 67'ye kadar olan kısım yani bu numara aralığındaki iller alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Şanlıurfa da bu illerden bir tanesidir. Aralarında istisnalar da vardır. Örneğin 33 plaka koduna sahip olan ilimiz Mersin, 2002 yılının öncesinde İçel adıyla bilinmekteydi. Buna bağlı olarak da alfabetik sıranın içerisinde istisnalar yer alabilir.

Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Şanlıurfa Merkez plaka harfleri;

63 MZ 001-63 MZ 999

63 PA 001-63 PA 999

63 T 0001-63 T 2500

63 VA 001-63 VZ 999

63 A 0001-63 A 5000

63 B 0001-63 B 5000

63 AC 001-63 AZ 999

63 D 0001-63 D 9999

63 DA 001-63 DA 999

63 KA 001-63 KZ 999

63 MA 001-63 MB 999

Suruç ilçesi plaka harfleri;

63 FA 001-63 FZ 999

63 T 3501-63 T 4000

Akçakale ilçesi plaka harfleri;

63 NA 001-63 NZ 999

Harran ilçesi plaka harfleri;

63 TA 001-63 TC 999

Hilvan ilçesi plaka harfleri;

63 RA 001-63 RZ 999

Bozova ilçesi plaka harfleri;

63 UA 001-63 UB 999

Ceylanpınar ilçesi plaka harfleri;

63 SA 001-63 SZ 999

Viranşehir ilçesi plaka harfleri;

63 HA 001-63 HZ 999

Birecik ilçesi plaka harfleri;

63 LA 001-63 LZ 999

Siverek ilçesi plaka harfleri;

63 D 0500-63 D 599

63 EA 001-63 EZ 999

63 T 3001-63 T 3500 olarak sıralanabilir.