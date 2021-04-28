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Haber Giriş: 28.04.2021 - 02:51 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa plaka kodu kaçtır? Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri

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Şanlıurfa plaka kodu kaçtır? Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodları kişisel ya da diğer araçların hangi şehre ait olduğunu gösteren kodlardır. Aracın ön ve arkasında bulunur. Her aracın ön ve arkasında bulunması zorunlu olan şeydir. Her yerde farklı olan bu kod, Şanlıurfa'da kaçtır ve Şanlıurfa'ya bağlı ilçelerde plaka harfleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabını aşağıda sizler için derledik.

Şanlıurfa, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu ile bağlı ilçelerden bazıları Siverek, Suruç, Viranşehir, Birecik, Akçakale, Hilvan, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Halfeti, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, olarak sıralanabilir.

 Şanlıurfa Plaka Kodu Kaçtır?

 Şanlıurfa plaka kodu numarası 63'tür. Bu ile ait araçlar bu numarayı kullanırlar. 1'den 67'ye kadar olan kısım yani bu numara aralığındaki iller alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Şanlıurfa da bu illerden bir tanesidir. Aralarında istisnalar da vardır. Örneğin 33 plaka koduna sahip olan ilimiz Mersin, 2002 yılının öncesinde İçel adıyla bilinmekteydi. Buna bağlı olarak da alfabetik sıranın içerisinde istisnalar yer alabilir.

 Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 Şanlıurfa Merkez plaka harfleri;

 63 MZ 001-63 MZ 999

 63 PA 001-63 PA 999

 63 T 0001-63 T 2500

 63 VA 001-63 VZ 999

 63 A 0001-63 A 5000

 63 B 0001-63 B 5000

 63 AC 001-63 AZ 999

 63 D 0001-63 D 9999

 63 DA 001-63 DA 999

 63 KA 001-63 KZ 999

 63 MA 001-63 MB 999

 Suruç ilçesi plaka harfleri;

 63 FA 001-63 FZ 999

 63 T 3501-63 T 4000

 Akçakale ilçesi plaka harfleri;

 63 NA 001-63 NZ 999

 Harran ilçesi plaka harfleri;

 63 TA 001-63 TC 999

 Hilvan ilçesi plaka harfleri;

 63 RA 001-63 RZ 999

 Bozova ilçesi plaka harfleri;

 63 UA 001-63 UB 999

 Ceylanpınar ilçesi plaka harfleri;

 63 SA 001-63 SZ 999

 Viranşehir ilçesi plaka harfleri;

 63 HA 001-63 HZ 999

 Birecik ilçesi plaka harfleri;

 63 LA 001-63 LZ 999

 Siverek ilçesi plaka harfleri;

 63 D 0500-63 D 599

 63 EA 001-63 EZ 999

 63 T 3001-63 T 3500 olarak sıralanabilir.

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