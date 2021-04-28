Şanlıurfa plaka kodu kaçtır? Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka kodları kişisel ya da diğer araçların hangi şehre ait olduğunu gösteren kodlardır. Aracın ön ve arkasında bulunur. Her aracın ön ve arkasında bulunması zorunlu olan şeydir. Her yerde farklı olan bu kod, Şanlıurfa'da kaçtır ve Şanlıurfa'ya bağlı ilçelerde plaka harfleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabını aşağıda sizler için derledik.
Şanlıurfa, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu ile bağlı ilçelerden bazıları Siverek, Suruç, Viranşehir, Birecik, Akçakale, Hilvan, Ceylanpınar, Harran, Bozova, Halfeti, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, olarak sıralanabilir.
Şanlıurfa Plaka Kodu Kaçtır?
Şanlıurfa plaka kodu numarası 63'tür. Bu ile ait araçlar bu numarayı kullanırlar. 1'den 67'ye kadar olan kısım yani bu numara aralığındaki iller alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Şanlıurfa da bu illerden bir tanesidir. Aralarında istisnalar da vardır. Örneğin 33 plaka koduna sahip olan ilimiz Mersin, 2002 yılının öncesinde İçel adıyla bilinmekteydi. Buna bağlı olarak da alfabetik sıranın içerisinde istisnalar yer alabilir.
Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Şanlıurfa Merkez plaka harfleri;
63 MZ 001-63 MZ 999
63 PA 001-63 PA 999
63 T 0001-63 T 2500
63 VA 001-63 VZ 999
63 A 0001-63 A 5000
63 B 0001-63 B 5000
63 AC 001-63 AZ 999
63 D 0001-63 D 9999
63 DA 001-63 DA 999
63 KA 001-63 KZ 999
63 MA 001-63 MB 999
Suruç ilçesi plaka harfleri;
63 FA 001-63 FZ 999
63 T 3501-63 T 4000
Akçakale ilçesi plaka harfleri;
63 NA 001-63 NZ 999
Harran ilçesi plaka harfleri;
63 TA 001-63 TC 999
Hilvan ilçesi plaka harfleri;
63 RA 001-63 RZ 999
Bozova ilçesi plaka harfleri;
63 UA 001-63 UB 999
Ceylanpınar ilçesi plaka harfleri;
63 SA 001-63 SZ 999
Viranşehir ilçesi plaka harfleri;
63 HA 001-63 HZ 999
Birecik ilçesi plaka harfleri;
63 LA 001-63 LZ 999
Siverek ilçesi plaka harfleri;
63 D 0500-63 D 599
63 EA 001-63 EZ 999
63 T 3001-63 T 3500 olarak sıralanabilir.