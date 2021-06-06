Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Şanlıurfa'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En

Yüksek

Yüzdelik ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 430,0594 3,59 0,06 ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 413,6354 5,68 3,59 ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 398,8729 8,06 5,68 ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,5293 9,84 0,22 ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 388,0398 10,14 0,23 ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 387,3635 10,27 5,68