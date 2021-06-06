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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Şanlıurfa'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Şanlıurfa'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn
Yüksek
Yüzdelik
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252430,05943,590,06
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252413,63545,683,59
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252398,87298,065,68
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216389,52939,840,22
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144388,039810,140,23
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252387,363510,275,68

 

ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252375,610812,8710,29
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252365,768215,328,49
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce288365,399415,412,59
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120362,354616,21,72
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204352,518318,93,66
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce160349,954219,658,95
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce324349,434119,819,86
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216347,801220,290,63
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120347,10920,4910,31
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68336,80823,6715,71
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90332,170225,187,32
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120330,95525,5810,28
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce324330,537525,723,63
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150327,544626,730,09
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216326,466527,115,42
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34322,262728,5718,72
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34317,209830,4120,31
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34313,249231,923,48
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90311,013832,7521,95
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce136310,3764333,03
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce136309,803933,228,43
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34308,26133,8316,88
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce34294,011839,7615,2
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68284,301144,2326,74
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34283,573744,5812,64
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce34283,326344,722,54
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce68279,920746,3720,1
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60274,078349,3829,12
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,788250,0726,1
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,198850,3821,23
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34269,352351,927,89
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60266,975753,221,05
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68260,632856,825,96
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68258,838257,8527,71
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60253,315161,1630,71
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34251,676262,1522,07
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34244,09666,9537,76
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240236,234672,124,77
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34234,259573,4349,99
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68231,977974,9344,59
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68219,170183,332,88
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68202,047192,6433,87

 

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