Sanki edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Sanki kelimesi cümlelerde edat olarak yer almaktadır.

Sanki Kelimesi Edat mı, Bağlaç mı?

Sanki kelimesi edat kategorisinde yer almaktadır. Sanki edatı benzetme edatı olarak da bilinmektedir. Sanki edatı sanmak veya zannetmek anlamlarında da kullanılabilmektedir. Sanki kelimesi bulunduğu cümlenin anlamını değiştirdiği için edattır.

Sanki Kelimesinin Edat mı, Bağlaç mı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Sanki kelimesi benzetme edatı olarak bilinmektedir. Bir kelimenin edat mı bağlaç mı olduğu en basit şekilde cümleden çıkartıldığında anlaşılmaktadır. Sanki kelimesi bulunduğu cümleden çıkartılınca cümlenin anlamını değiştirdiği için edat olmaktadır. Cümlenin anlamını değiştirmeseydi bağlaç olacaktı.