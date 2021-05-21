Sanitasyon nedir? Sanitasyon ile dezenfekte farkı

Temizlik üç ana işlemden oluşmaktadır; sanitasyon, Dezenfekte ve hijyen. Üç durum birbirleri ile karıştırılsa da temelinde bazı belirgin farklılıklar içermektedir. Bu değişikliklerin özellikle terimsel olarak farklılıkları tüm temizlik kurallarının uygulanması için önemlidir. Sanitasyon etimolojik olarak Latince'den türetilmiştir. Latince sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden türetilen sanitasyonun amacı toplum sağlığını korumak, biyolojik korunmanın sağlanmasını amaçlar, üretimde hijyenin tesis edilmesidir.

Sanitasyon Nedir?

Özellikle gıda üretiminde kullanılan alet ve araçların, canlı hayvanların kanlarında bulunan mikroplardan, ayrıca gıda ürünlerinin doğal koşullarından ötürü tüketilmeye hazırlanması aşamasında bir takım hijyen işlemlerine tabi tutulmaları zorunludur. Sanitasyonda bu hijyen tedbirleri arasında gelmektedir. Sanitasyonun uygulanması temizlik kurallarının ihlal edilmesi sonucunda bireyden topluma gidebilecek olan hastalıkların önüne geçilmesi için büyük bir önem taşımaktadır.

Sanitasyonda önemli olan bireysel sağlığın tesisinden çok halk sağlığının korunmasıdır. Sanitasyon terimi genel olarak halkın tüketimine açık veya açılacak olan ürünlerdeki zararlı mikroorganizmaların uzaklaştırılması için yapılan işlemlere verilen isimdir. Sanitasyonun temel amaçlarından bir tanesi de fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak sağlıklı gıdaların üretilmesidir. Sanitasyon işlemine tabi tutulan gıdalarda bulaşıcı ve hasta edici bir dozda mikrop bulunmaz.

Sanitasyon ve Dezenfekte Farkı

Sanitasyon, genel olarak gıdaların üzerinde uygulanan bir tekniktir. Bu nedenle de kimyasalların kullanılması söz konusu değildir. Sanitasyonda bakteri ve virüslerin bir kısmının öldürülmesi, uzaklaştırılmasıdır ve güvenli bir alan oluşturulması hedeflenir. Ancak dezenfekte mikropları tamamen öldürür. Aradaki en büyük ve tek fark budur.

Dezenfekte de kimyasal ürünler kullanılarak tamamen temizlik söz konusudur. Sanitasyonda mikropların bir kısmı öldürülür ve gıdalar güvenli düzeye indirilir. Sanitasyon ürünlerindeki kimyasallar virüs ve mikropları tam olarak öldürmez. Ancak her hastalıkta maruz kalma dozu adı verilen seviyenin altına indirerek hastalık riskini ortadan kaldırır.