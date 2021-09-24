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Sandviç nasıl yazılır? TDK'ya göre sandviç kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK#Sandviç
Sandviç nasıl yazılır TDKya göre sandviç kelimesinin doğru yazımı..

1. Yüzyılda literatüre giren sandviç kelimesi dilimize İngilizceden geçmiştir. İçine domates, peynir, salatalık gibi kahvaltılık malzemeler konan atıştırmalığa sandviç denir. Bu yiyeceğin ismi ise ünlü kumarbaz Montagu Sandwich'ten türetilmiştir. Sandwich ismindeki lord, kumar masasından kalkmamak ve vakit kaybetmemek için kendisine hep sandviç hazırlattığından yiyeceğe lordun adı verilmiştir. TDK’ya göre Sandviç nasıl yazılır? Sandviç kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Diğer yabancı kökenli yiyecek isimleri ve yazılışları şu şekildedir.

1- Mayonnaise - Mayonez

2- Ketchup - Ketçap

3- Potatoes - Patates

 4- Crepe - Krep

 Sandviç Nasıl Yazılır?

 Sandviç kelimesi en zor telaffuz edilen sözcüklerden biridir. Bunun en büyük nedeni Türkçede iki sessiz harfin yan yana gelmemesidir. Çoğunlukla ''sandöviç'' şeklinde telaffuz edilen kelimenin doğru yazımı ise ''sandviç'' şeklindedir.

 TDK'ya Göre Sandviç Kelimesinin Doğru Yazımı

 TDK'ya göre Sandviç sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 SANDVİÇ - Doğru

 SANDEVİÇ - Yanlış

 SANDÖVİÇ - Yanlış

 Örnek Cümle

 ''Sandviçin yanında limonata mı içersin vişne suyu mu?''

 

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#Nasıl Yazılır#TDK#Sandviç