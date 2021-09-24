Sandviç nasıl yazılır? TDK'ya göre sandviç kelimesinin doğru yazımı..

Diğer yabancı kökenli yiyecek isimleri ve yazılışları şu şekildedir.
1- Mayonnaise - Mayonez
2- Ketchup - Ketçap
3- Potatoes - Patates
4- Crepe - Krep
Sandviç kelimesi en zor telaffuz edilen sözcüklerden biridir. Bunun en büyük nedeni Türkçede iki sessiz harfin yan yana gelmemesidir. Çoğunlukla ''sandöviç'' şeklinde telaffuz edilen kelimenin doğru yazımı ise ''sandviç'' şeklindedir.
TDK'ya Göre Sandviç Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Sandviç sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
SANDVİÇ - Doğru
SANDEVİÇ - Yanlış
SANDÖVİÇ - Yanlış
Örnek Cümle
''Sandviçin yanında limonata mı içersin vişne suyu mu?''