Sandviç nasıl yazılır? TDK'ya göre sandviç kelimesinin doğru yazımı..

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Diğer yabancı kökenli yiyecek isimleri ve yazılışları şu şekildedir.

1- Mayonnaise - Mayonez

2- Ketchup - Ketçap

3- Potatoes - Patates

4- Crepe - Krep

Sandviç Nasıl Yazılır?

Sandviç kelimesi en zor telaffuz edilen sözcüklerden biridir. Bunun en büyük nedeni Türkçede iki sessiz harfin yan yana gelmemesidir. Çoğunlukla ''sandöviç'' şeklinde telaffuz edilen kelimenin doğru yazımı ise ''sandviç'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Sandviç Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Sandviç sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

SANDVİÇ - Doğru

SANDEVİÇ - Yanlış

SANDÖVİÇ - Yanlış

Örnek Cümle

''Sandviçin yanında limonata mı içersin vişne suyu mu?''