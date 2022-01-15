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Sandviç nasıl yazılır? Sandviç kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Sandviç Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Sandviç nasıl yazılır Sandviç kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimizde kullanılan sözcüklerin hepsinin doğru bir yazım ve okunuş şekli vardır. Bir sözcüğü doğru yazımı ile öğrenmek çok önemlidir. Çünkü u durum aynı zamanda Türkçe'nin de doğru kullanılması demektir. Yazımı sıkça karıştırılan kelimelerden biri de sandviç sözcüğüdür. Peki, sandviç nasıl yazılır? Sandviç kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nasıldır tüm detayları ile derledik.

 

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Dilimize sonrada geçmiş olan bu sözcük aslında İngilizce olan sandwich sözcüğünden dilimize uyarlanmıştır. Uzun yıllardır kullanılmakta olan bu kelime aslında bir atıştırmalığın adıdır. Aynı zamanda doğru yazım şekli de en sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır.

Sandviç Nasıl Yazılır?

Sandviç kelimesi yazımı en sık karıştırılan kelimelerden bir tanesidir. Çünkü okunuşunda bir sesli harf eklenerek sandiviç ya da sandüviç şeklinde söylenmektedir. Bu yüzden yazım şeklinde de d ve v harfleri arasında bir sesli harf bulunup bulunmadığı karışıklığa neden olmaktadır. Çünkü Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ancak sandviç kelimesi sesli harf eklenmeden yazılır. Bunun nedeni ise dilimize yabancı kökenli bir dilden geçmiş olmasıdır. Doğru yazımı sandviç şeklinde olanıdır.

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Sandviç Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde yer alan bütün kelimelerin doğru yazımı konusunda incelenebilecek en doğru kaynak hiç şüphesiz Türk Dil Kurumu kaynaklarıdır. Sandviç kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı ise sandviç olanıdır. Yani bu kelime sandiviç ya da sandüvüç şeklinde okunsa bile bu şekilde yazılamaz.

 

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#Sandviç Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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