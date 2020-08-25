Sancak Ne Demek? Sancak Nedir? Sancak TDK Kelime Anlamı
Çoğu zaman televizyonda, internet üzerinde veya arkadaşla arasında sancak kelimesi ile karşılaşmaktayız. Birçok kişinin ilk kez duyduğu sancak kelimesi Türk Dil Kurumunda açıklanmış olan bir kelimedir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbeklerinin arasında bulunan sancak kelimesinin anlamı nedir? Sancak kelimesinin TDK anlamını sizlere detaylıca açıkladık.
Dilimiz tarih boyunca pek çok ülkelerin dillerinden kendisine kelime katmış ve bu sayede zengin bir dile sahip olmuştur. Bu sebeple günlük hayatta cümle içerisinde kullanılan pek çok kelimenin anlamını birçoğumuz bilememekteyiz. Sancak kelimesi de anlamı merak edilen kelime öbeklerinden birisidir. Sancak kelimesi anlamı itibariyle bayrak manasını taşımaktadır.
Sancak Ne Demek?
Sancak kelimesi ile gündelik yaşamda pek çok kez karşılaşmaktayız. Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda değerlendirilmiştir. Birden fazla anlama sahip olan sancak kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı şu şekildedir:
- Bayrak, liva
- Çoğunlukla askeri birliklere verilmiş olan yazı işlemeli, kenarları saçaklı be gönderli olan bayrak
- Gemilerin sağ tarafı
- Osmanlı döneminde yönetim teşkilatlarında iller ve ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık
Sancak kelimesi dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Bunun dışında sancak kelimesinden türemiş olan ve denizcilik alanında kullanılan sancak göstermek kelimesi de Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı değerlendirilmiştir. denizcilik alanında kullanılan sancak göstermek deyiminin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:
- Gemi, ulusunu belirten sancağını göndere çekmek
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