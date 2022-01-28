Sanayi nasıl yazılır? Sanayi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi 5 maddelik bildiride dikkat çeken Ukrayna vurgusuYılın ilk MGK toplantısı sona erdi! 5 maddelik bildiride dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu#MGK
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...#Hull City
Kovid-19da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviyeKovid-19'da son tablo: Bugüne kadarki en yüksek seviye!#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtulduBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı... Saldırgan linç edilmekten zor kurtuldu#Samsun
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sanayi nasıl yazılır? Sanayi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Sanayi nasıl yazılır Sanayi kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

İlk kez duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü sonucunda o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak edilmektedir. Bu doğrultuda sanayi kelimesi gündelik yaşamın içerisinde çokça karşımıza çıkmaktadır. Sanayi nasıl yazılır? Sanayi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konu başlıklarını sizin için detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Günlük yaşamın içerisinde, basılı ve dijital dergi, gazetelerde, televizyon programlarında karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı önemli ölçüde merak edilmektedir. Sanayi kelimesinin yazımı ve TDK’ya göre doğru yazımı çok önemli bir konu oluşturmaktadır.

 Sanayi Nasıl Yazılır?

 Sanayi kelimesi bazen sanayii şeklinde yazılarak hatalı bir biçimde yazılmaktadır. Sanayii şeklinde yapılan yazım bütünüyle hatalı bir yazım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hatalı yazımı düzeltmek isteyenler sıklıkla sanayi nasıl yazılır şeklinde sormakta ve bu sorusuna mümkün olan en doğru yanıtı aramaya yönelmektedir.

 Sanayi kelimesinin doğru yazılış biçimi " sanayi" şeklinde yazımı olmaktadır. Sanayii şeklindeki yazım ise tamamıyla yanlıştır.

 Sanayi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Haberin Devamı

 Türkçe olan bir kelimenin TDK'ya uygun şekilde yazımının nasıl olduğu önemli bir konudur. Bu bakımdan "sanayi" kelimesinin TDK'ya uygun şekilde nasıl yazıldığının en iyi şekilde anlaşılabilir olması adına bu kelimenin cümle içerisinde kullanımıyla ilgili örnekler verilmesi önemli katkı sunacaktır. Buna göre:

 - Sanayi demek endüstri de demektir.

 - Sanayi bir ülkenin gelişiminde en önemli unsurlar arasında yerini almaktadır.

 - Sanayi ne demek sorusu çok sık soruluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA