Sanayi nasıl yazılır? Sanayi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük yaşamın içerisinde, basılı ve dijital dergi, gazetelerde, televizyon programlarında karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı önemli ölçüde merak edilmektedir. Sanayi kelimesinin yazımı ve TDK’ya göre doğru yazımı çok önemli bir konu oluşturmaktadır.

Sanayi Nasıl Yazılır?

Sanayi kelimesi bazen sanayii şeklinde yazılarak hatalı bir biçimde yazılmaktadır. Sanayii şeklinde yapılan yazım bütünüyle hatalı bir yazım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hatalı yazımı düzeltmek isteyenler sıklıkla sanayi nasıl yazılır şeklinde sormakta ve bu sorusuna mümkün olan en doğru yanıtı aramaya yönelmektedir.

Sanayi kelimesinin doğru yazılış biçimi " sanayi" şeklinde yazımı olmaktadır. Sanayii şeklindeki yazım ise tamamıyla yanlıştır.

Sanayi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türkçe olan bir kelimenin TDK'ya uygun şekilde yazımının nasıl olduğu önemli bir konudur. Bu bakımdan "sanayi" kelimesinin TDK'ya uygun şekilde nasıl yazıldığının en iyi şekilde anlaşılabilir olması adına bu kelimenin cümle içerisinde kullanımıyla ilgili örnekler verilmesi önemli katkı sunacaktır. Buna göre:

- Sanayi demek endüstri de demektir.

- Sanayi bir ülkenin gelişiminde en önemli unsurlar arasında yerini almaktadır.

- Sanayi ne demek sorusu çok sık soruluyor.