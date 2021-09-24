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Sanatsever nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Sanatsever kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK#Sanatsever
Sanatsever nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Sanatsever kelimesinin doğru yazımı..

Başlıca sanat dalları, müzik, heykel, edebiyat, mimari ve tiyatrodur. 20. yüzyıldan itibaren sinema da 7. sanat olarak adlandırılmıştır. Bu sanat dallarından birine ilgi duyan kişilere ise sanatsever denir. Sanat ve sever kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan sanatsever kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Sanatsever nasıl yazılır? Sanatsever kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

 

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Sever kelimesiyle oluşturulmuş diğer birleşik isimler ve yazılışları şu şekildedir:

 1- Yurtsever

2- Müziksever

3- Vatansever

4- Sinemasever

5- Sporsever

 Sanatsever Nasıl Yazılır?

 Türkçede ''sever'' sözcüğüyle biten tüm kelimeler birleşik isimdir. Birleşik isimler ise dil bilgisi kurallarına göre ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle kelimenin sanatsever şeklinde yazılması gerekir.

 TDK'ya Göre Sanatsever Kelimesinin Doğru Yazımı

 TDK'ya göre Sanatsever sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 SANATSEVER - Doğru

 SANAT SEVER - Yanlış

 Örnek Cümleler:

 1- Eserlerimi sizin gibi sanatsever bir insanın beğenmesi beni çok mutlu etti.

 (Doğru)

 2- Bu hafta sonu tüm sanat sever arkadaşlarla bir araya geleceğiz.

 (Yanlış)

 

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