Sanatsever nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Sanatsever kelimesinin doğru yazımı..

Haberin Devamı

Sever kelimesiyle oluşturulmuş diğer birleşik isimler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Yurtsever

2- Müziksever

3- Vatansever

4- Sinemasever

5- Sporsever

Sanatsever Nasıl Yazılır?

Türkçede ''sever'' sözcüğüyle biten tüm kelimeler birleşik isimdir. Birleşik isimler ise dil bilgisi kurallarına göre ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle kelimenin sanatsever şeklinde yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Sanatsever Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Sanatsever sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

SANATSEVER - Doğru

SANAT SEVER - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Eserlerimi sizin gibi sanatsever bir insanın beğenmesi beni çok mutlu etti.

(Doğru)

2- Bu hafta sonu tüm sanat sever arkadaşlarla bir araya geleceğiz.

(Yanlış)