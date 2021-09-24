Sanatsever nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Sanatsever kelimesinin doğru yazımı..

Sever kelimesiyle oluşturulmuş diğer birleşik isimler ve yazılışları şu şekildedir:
1- Yurtsever
2- Müziksever
3- Vatansever
4- Sinemasever
5- Sporsever
Türkçede ''sever'' sözcüğüyle biten tüm kelimeler birleşik isimdir. Birleşik isimler ise dil bilgisi kurallarına göre ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle kelimenin sanatsever şeklinde yazılması gerekir.
TDK'ya Göre Sanatsever Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Sanatsever sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
SANATSEVER - Doğru
SANAT SEVER - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Eserlerimi sizin gibi sanatsever bir insanın beğenmesi beni çok mutlu etti.
(Doğru)
2- Bu hafta sonu tüm sanat sever arkadaşlarla bir araya geleceğiz.
(Yanlış)