Sanatsever nasıl yazılır? Sanatsever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Sanatsever nasıl yazılır? Sanatsever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Sanatsever nasıl yazılır Sanatsever kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan sanat kelimesi sani kelimesinden türetilmiştir. Estetik kaygılarla yeni eserler üreten kişilere sani ya da sanatkar denir. Günümüzde 7 temel sanat vardır. Bunlar sırasıyla resim, heykel, dans, müzik, edebiyat, sinema ve mimaridir. Bu sanatlardan en az birine ilgi duyan ve sanatçıların eserlerini yakından takip eden kişilere ise sanatsever denir. Sanatsever nasıl yazılır? Sanatsever kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

  ''Sever'' kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sık sık kullanılıyor. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Futbolsever 2- Yurtsever 3- Hayvansever 4- Vatansever  5- Edebiyatsever 6- Barışsever 7- Sinemasever 8- Sporsever 

 Sanatsever Nasıl Yazılır? 

 Sanatsever kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 SANATSEVER 

 Sanatsever Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Dilimizde ''sever'' kelimesiyle oluşturulan tüm kelimeler birleşik isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ise ayrı değil bitişik yazılır. Türk Dil Kurumuna göre Sanatsever kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Sanat sever - Doğru Kullanım

 Sanatsever - Yanlış Kullanım 

 Sanatsever Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

Haberin Devamı

 1- Sizin gibi sanatsever birinden bu tür olumlu eleştiriler almak beni hem utandırdı hem de çok mutlu etti. (Doğru Kullanım) 

 2- Sanat sever insanlar olarak her hafta bir araya gelip hem sinema hem de edebiyat hakkında konuşuyoruz. (Yanlış Kullanım)

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe