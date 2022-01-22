Sanatsever nasıl yazılır? Sanatsever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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''Sever'' kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve birleşik isim günlük hayatta sık sık kullanılıyor. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Futbolsever 2- Yurtsever 3- Hayvansever 4- Vatansever 5- Edebiyatsever 6- Barışsever 7- Sinemasever 8- Sporsever

Sanatsever Nasıl Yazılır?

Sanatsever kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

SANATSEVER

Sanatsever Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde ''sever'' kelimesiyle oluşturulan tüm kelimeler birleşik isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ise ayrı değil bitişik yazılır. Türk Dil Kurumuna göre Sanatsever kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Sanat sever - Doğru Kullanım

Sanatsever - Yanlış Kullanım

Sanatsever Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Sizin gibi sanatsever birinden bu tür olumlu eleştiriler almak beni hem utandırdı hem de çok mutlu etti. (Doğru Kullanım)

2- Sanat sever insanlar olarak her hafta bir araya gelip hem sinema hem de edebiyat hakkında konuşuyoruz. (Yanlış Kullanım)