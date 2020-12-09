Sanat Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri; sanatın sunumunu, gösterilmesini, insanlara aktarılmasını, tanıtılmasını ve sanat kurumlarını işletilmesini bireyler olarak yetişirler.

Sanat Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri, meydana getirilmiş olan sanatın gösterilmesini, sunumunu, insanlara aktarılarak tanıtımının gerçekleştirilmesi ve sanat kurumlarını işletilmesini sağlayacak nitelikli bireyler olarak yetişirler. Bu kişilerin öncelikli amacı sanat üretmek değildir. Onların, amaçları yalnızca oluşturulmuş olan sanatı insanlara tanıtmaktır. Sanat Yönetimi bölümünü başarıyla bitiren kişiler, “Sanat Yöneticisi” unvanı alırlar.

Sanat Yönetimi Nedir?

Sanat Yönetimi, bir sanatın oluşturulmasıyla ilgilenmez. Oluşturulmuş olan sanatın insanlara gösterilmesini, sunumunu, aktarılarak tanıtılmasını sağlar. Ayrıca sanat kurumlarının işletilmesi de bu kişilerin sorumluluğundadır.

Sanat Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Sanat Yönetimi bölümünün amacı, meydana getirilmiş olan sanatın gösterilmesini, sunumunu, insanlara aktarılarak tanıtılmasını ve sanat kurumlarının en iyi şekilde işletilmesini sağlayacak nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Sanat Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Sanat Yönetimi bölümü mezunu kişiler; meydana getirilmiş durumda olan herhangi bir sanat ürününü en iyi biçimde tanıtma duyurma işini üstlenirler. Bu kişiler, başında bulunduğu kurumu her yönden çok iyi seviyelere ulaştırmak için çaba gösterirler.

Sanat Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Sanat Yönetimi; 4 yıllık süreci barındıran bir ön lisans bölümüdür. Bu 4 yıllık süreyi büyük bir başarı göstererek tamamlayan herkes mezun olma hakkını elde eder. Bölümden başarıyla mezun olmayı başaran kişilere ise “Sanat Yöneticisi” unvanı verilir. Bu unvanı elde eden kişiler ise iş yaşamları boyunca Sanat Yöneticisi olarak çeşitli kurumlarda çalışmalarını gerçekleştirmeye başlama şansını elde ederler.

Sanat Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sanat Yönetimi okumak için öğrenci adaylarının sanatsal bir bakış açısına sahip olmaları estetik zevk sahibi olmaları, sorumluluk duygusuna sahip olmaları çok önemli bir konudur. Ayrıca sanatsal faaliyet gösteren işletmelerin yönetimine ilgi ve merak duyulması da kişide aranan bir diğer önemli özelliktir.

Sanat Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Sanat Yönetimi Öğretimi ilgili en çok merak edilen konuların başında söz konusu bölümün eğitiminin İngilizce olup olmadığıdır. Eğitimin her alanında İngilizcenin önemi her ne kadar çok büyük olsa da bazı sanat yönetimi bölümünü tercih eden öğrenciler için Sanat Yönetimi öğretimi Türkçe dilinde yapılmaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almak da mümkün olabilmektedir.

Sanat Yönetimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sanat Yönetimi Y-SÖZ Puan türünde öğrenci almaktadır. Y- SÖZ puan türü öğrenci adayının dahil olduğu sözel sınavını temsil eder. Bu puan türünde yeterli seviyede puana sahip durumda olan öğrenciler, eğitim hayatlarına başlayabilir ve Sanat Yönetimi konusunda eğitimli olan birer birey haline gelebilirler.

Sanat Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sanat Yönetimi bölümünü tercih eden öğrencilerin sorumlu olacakları dersler;

- Araştırma Yazma Yöntemleri,

- Türk Sanatında Motif ve Tasarım,

- Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri,

- Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci,

- Temel Tasarım,

- Sanat Pedagojisi,

-Sanatçı Hakları,

- İşletmeye Giriş,

- Halka İlişkiler,

- Desen,

Sanat Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sanat Yönetimi bölümü mezunu olan bireyler, mesleki yaşamları boyunca; danışmanlık, ürün tanıtımı, işletme sahibi olmak gibi pek çok birbirinden farklı seçenek arasında çalışabilme imkan ve olanağına sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sanat Yönetimi bölümü mezunu olanların iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Bunlardan bazılarını ise şu şekilde listelemek mümkün;

- Çeşitli Medya Kuruluşları,

- Müzeler,

- Sanat Galerileri,

- Sanat Merkezleri,

Sanat Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Sanat Yönetimi bölümünü başarıyla bitirerek mezun olan bireylerin başlıca çalışma alanları arasında; danışmanlık, ürün tanıtımı ve işletme sahibi gibi birçok farklı alanlar bulunmaktadır.

Sanat Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Tercih listelerinde Sanat Yönetimi bölümüne yer veren öğrencilerin eğitim görme şansına sahip olabileceği çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversiteleri ise şu şekilde listelemek mümkündür;

- İstanbul Kültür Üniversitesi

- İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi