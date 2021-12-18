Sanat ve zanaat arasındaki fark nedir? Sanat ile zanaat farkı

Temel sanat dalları resim, edebiyat, müzik, heykel, dans ve sinemadır. Kuyumculuk, terzilik, ayakkabıcılık ve marangozluk ise temel zanaat dalları arasında yer alır.
Sanat ve Zanaat Arasındaki Fark Nedir?
1- Sanatta estetik ön plandadır. Zanaatta ise en önemli unsur işlevselliktir.
2- Sanatkarın amacı, daha önce hiç kimse tarafından yapılmamış, tamamen yeni ve benzersiz eserler üretmektir. Zanaatkar, mümkün olduğunca fazla insanın faydalanabileceği eserler ortaya koyar.
3- Zanaatta el becerisi ve deneyim büyük önem taşır. Sanatta ise en önemli unsurların başında ilham ve yetenek gelir.
4- Zanaatların tamamı ustadan öğrenilir. Sanat dalları için böyle bir zorunluluk yoktur.
Sanat ve Zanaat Eserlerine Örnekler
1- Bir müzisyenin bestelediği şarkı- Sanat
2- Bir yazarın kaleme aldığı roman - Sanat
3- Bir yönetmenin çektiği film - Sanat
4- Marangozun yaptığı sandalye, masa, dolap - Zanaat
5- Terzinin bir elbiseye biye eklemesi - Zanaat
6- Kuyumcunun yüzüklere ve küpelere taş eklemesi - Zanaat