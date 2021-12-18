Sanat ve zanaat arasındaki fark nedir? Sanat ile zanaat farkı

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Temel sanat dalları resim, edebiyat, müzik, heykel, dans ve sinemadır. Kuyumculuk, terzilik, ayakkabıcılık ve marangozluk ise temel zanaat dalları arasında yer alır.

Sanat ve Zanaat Arasındaki Fark Nedir?

1- Sanatta estetik ön plandadır. Zanaatta ise en önemli unsur işlevselliktir.

2- Sanatkarın amacı, daha önce hiç kimse tarafından yapılmamış, tamamen yeni ve benzersiz eserler üretmektir. Zanaatkar, mümkün olduğunca fazla insanın faydalanabileceği eserler ortaya koyar.

3- Zanaatta el becerisi ve deneyim büyük önem taşır. Sanatta ise en önemli unsurların başında ilham ve yetenek gelir.

4- Zanaatların tamamı ustadan öğrenilir. Sanat dalları için böyle bir zorunluluk yoktur.

Sanat ve Zanaat Eserlerine Örnekler

1- Bir müzisyenin bestelediği şarkı- Sanat

2- Bir yazarın kaleme aldığı roman - Sanat

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3- Bir yönetmenin çektiği film - Sanat

4- Marangozun yaptığı sandalye, masa, dolap - Zanaat

5- Terzinin bir elbiseye biye eklemesi - Zanaat

6- Kuyumcunun yüzüklere ve küpelere taş eklemesi - Zanaat