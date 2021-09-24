Sanat Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Sanat Türleri Kaça Ayrılır?

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Sanatsal etkinlikler amacı ve kullanıma bağlı olarak farklı kültürlere sahiptir. Bu bağlamda konu, malzeme ve teknik üzerinden ele alınan sanat etkinlikleri, değişik türleri üzerinden ifade edilmektedir. Geçmişten günümüze kadar bu şekilde gelişim gösteren sanat ise, artık değişik dallar eşliğinde çok daha güçlü bir etkinlik alanı sağlıyor.

Sanat Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Özellikle 5 farklı gruba sınıflandırılmış olan sanat türleri, kendi içerisinde birçok değişik özellik sunmaktadır. O yüzden bunları tek tek ele almak ve belli başlı bazı özellikleri öne çıkarmak suretiyle ifade etmek gerekir.

Görsel sanatlar: Görsel sanatlar aynı zamanda plastik sanat olarak da bilinmektedir. Amacı genelde kullanıma dönük olmayan mimari, heykel, çizim ve resim gibi sanat ürünlerinden oluşur. Aynı zamanda bu ürünler kendi başlarına bir değer oluşturan yapılar olarak ifade edilir.

Endüstriyel sanatlar: Para kazanmak ile beraber aynı zamanda özel bir eser verebilmek için endüstriyel sanatlar ön plana çıkar. Bu doğrultuda dokumacılık, demircilik, duvarcılık ya da seramikçilik ile marangozculuk gibi birçok alana ayrılır.

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Karma sanatlar: Adından da anlaşılacağı üzere değişik sektörler üzerinden farklı sanatlar bu konuda karma sanatını oluşturur. İçerisinde ise sinema, fotoğraf, opera ve dans gibi öğeler yer almaktadır.

Fonetik sanatlar: En önemli sanat türleri arasında fonetik sanatlar gelir. Özellikle ses ve sözler aracılığı ile gerçekleştirilen sanat olarak da ifade etmek mümkün. Müzik ve şiir gibi etkinlikler bu sanat türü içerisinde yer almaktadır.

Ritmik sanatlar: Eyleme dönüşmüş olan ifadeler eşliğinde insanın kendini ve bir olayı anlattığı sanat dalı ritmik sanat olarak bilinmektedir. Özellikle pandomim ve tiyatro bu sanat içerisinde yer alır.

Görüldüğü üzere yukarıdaki tüm farklı sanat türleri kendi özellikleri üzerinden öne çıkar ve ele alınır. Günümüzde ise her biri önemli bir yere sahiptir ve devamlı olarak yeni çalışmalar gerçekleştirilir.

Sanat Türleri Kaça Ayrılır?

Sanat özellikle insanı insan yapan ve diğer canlılardan ayıran en önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Her zaman var olmaya devam edecek ve gelişmesini de sürdürecektir. Öyle ki yüzyıllardır gerçekleşen gelişim ile beraber sanat birçok farklı türe ayrılmış durumda. Genel olarak ise sanat 5 farklı tür üzerinden ele alınmaktadır.

- Görsel sanatlar

- Endüstriyel sanatlar

- Karma sanatlar

- Fonetik sanatlar

- Ritmik sanatlar

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Bu şekilde kendi özellikleri ile beraber sanat 5 ayrı tür üzerinden ele alınmaktadır. Aynı zamanda her bir tür içerisinde değişik sanat dalları etkinliklerini devamlı olarak sürdürmektedir. Tabii bu bağlamda bütün sanat türleri konusunda farklı dallar üzerinden önemli sanatçılar bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar uzanmış olan önemli sanatçılar, tarihe adını altın harflerle yazdırarak harika sanat eserleri bırakmıştır.

Sanat Türlerinin Önemi Nedir?

İnsanı insan yapan ve aynı zamanda insanlığı geliştiren en önemli unsurlar içerisinde sanat türleri gelir. Diğer yandan medeniyeti daha güçlü hale getiren ve insanları bir arada tutan en önemli unsur sana türleridir. Hatta bilim ve teknolojinin gelişmesi noktasında sanat türleri büyük bir öneme sahiptir. Zira en önemli ilham kaynakları bu konuda sanattır. Bu sebepten dolayı kendi içerisinde farklı dallara ayrılan sanat, her konuda insanlığın en önemli yapı taşları arasında yer alır.