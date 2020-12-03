Sanat Tarihi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sanat tarihi ülkemizde birçok üniversitede bulunan bölümlerden bir tanesidir. Özellikle Anadolu topraklarının onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptığı düşünülürse sanat tarihi açısından oldukça önemli coğrafyalardan bir tanesidir. Sanat tarihi bölümü okumak isteyen öğrenciler bu bölümün detaylarını öğrenmek için araştırmalarda bulunur.

Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

Sanat tarihi bölümü sanat objelerinin tarihsel açıdan gelişimlerini, inceleyen tasarım, tür, biçim ve şekil olarak farklılıkları ayıran bir bölümdür. Sanat tarihi çalışmalar içerisinde yer alan; heykel, seramik, mimari, mobilya ve dekoratif eşyalar sanat tarihi materyalleri olarak karşımıza çıkar. Sanat tarihi çeşitli sosyal ve kültürel alanlarda tarihsel olarak ortaya çıkarılmış ürünleri inceleyerek bu hangi medeniyetin bu ürünleri ortaya çıkardığını inceleyen bilim dalıdır.

Sanat Tarihi Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Sanat tarihi bölümünde okumak isteyen öğrenciler üniversitelerde 4 yıllık bir lisans eğitimi aldıktan sonra sanat tarihçisi olarak mezun olur. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölüm özellikle sözel puan türünden öğrenci alan bölümlerden bir tanesidir.

Sanat Tarihi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sanat tarihi bölümünde okumak isteyen öğrenciler için bu bölümde almaları zorunlu olan dersler bulunmaktadır. Sanat tarihi bölümünde 4 yıl boyunca genel olarak öğrencilerin alacağı dersler ise şu şekildedir;

- Mitoloji ve ikonografi

- Terminoloji

- Bizans sanatı

- Türk sanatı

- Sanat tarihi araştırmacıları

- Osmanlı sanatı

- Sanat tarihi ve uygulamaları

- Sanat tarihine giriş

- İslam sanatı

- Batı Sanatı

- Anadolu Selçuklu sanatı

- Beylikler dönemi sanatı

- Çağdaş sanat ve müzecilik gibi daha birçok dersten de öğrenciler sorumlu olmaktadır.

Sanat Tarihi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Sanat tarihi bölümünden mezun olan kişiler birçok alanda çalışabilmektedir. Özel şirketlerde ve devlet kurumlarında sanat tarihçisi olarak çalışmak isteyen kişiler kişiler bulunur. Sanat tarihçisi olarak devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişiler KPSS'ye girerek gerekli olan puanı aldıktan sonra devlet kurumlarına atanma şansları bulunmaktadır. Sanat tarihi bölümünden mezun olan kişiler

- Bakanlıklara bağlı müzelerde

- Koruma kurullarında

- Belediyelerde

- Valiliklerde

- Devletin kültür ve tarih kurumlarında

- Arşivlerde

- Kütüphanelerde

- Sanat merkezlerinde istihdam edilmektedir. KPSS’den yeterli puanı aldıktan sonra bu kurumlarda çalışabilen sanat tarihçileri aynı zamanda özel sektörde de; mimarlık ve restorasyon hizmetleri veren şirketlerde, sanat galerilerinde, müzelerde, özel kültür merkezlerinde de ve ayrıca arkeolojik kazı çalışmalarında da görev alabilmektedir.

Sanat Tarihi Mezunları Ne İş Yapar?

Sanat tarihi bölümünden mezun olan kişiler sanat mimari ve tasarım eserlerinde bulunan kalıntılara bakarak, bu kalıntıları analiz edip, kalıntıların hangi dönemden, hangi kültürden kaldığına dair çalışmalar yürütmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü Hangi Üniversitelerde Yer Almaktadır?

Sanat tarihinin bulunduğu üniversiteler sayısı oldukça fazladır. Sanat tarihi bölümü sözel puan türünde öğrenci alan bölümlerden bir tanesi olarak birçok üniversitede de bulunmaktadır. Ülkemizde çok sayıda üniversitede bulunan sanat tarihi bölümlerinden bazıları ise şunlardır;

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

- Bursa Uludağ Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi gibi üniversitelerde sanat tarihi bölümlerinden mezun olmak mümkündür.

Sanat Tarihi Bölümünden Mezun Olan Kişilerde Aranacak Nitelikler Nelerdir?

Sanat tarihi bölümünde okumak isteyen öğrenciler için öncelikle sanata ve tarihe ilgi duymaları bu konularda araştırma yapmaya hevesli olmaları aranan nitelikler arasında yer almaktadır. Bu sebeple sanat tarih alanında başarılı olmak isteyen kişiler bu nitelikleri de taşıdıklarında daha sağlıklı ve mutlu bir meslek hayatı sürdürür.