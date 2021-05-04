Sanat Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Sanat Dalları Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sanat, halkın duyu ve duygularına dokunmaya yönelik insan çalışmalarını bir araya getiriyor. Resim olabileceği gibi heykel, video, fotoğraf, çizim, edebiyat, müzik, dans da birere sanattır.

Sanat Nedir?

Modern sanat klasik dönemle sonları ve Edouard Manet, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Wassily Kandinsky ve Jackson Pollock gibi ressamların çalışmaları yer alıyor. 19. yüzyılın ortalarında yaratıldı ve 1950'lerde pop hareketinin ortaya çıkmasıyla sona erdi.

Görsel sanatların ne olduğunu ve günlük hayatımızdaki faydalarını anlamak her zaman kolay olmuyor. Uygulamaya başlamadan önce resim derslerinden farklı olarak bu özel materyali karakterize eden ana hatları değerlendirmek önemlidir.

Ancak sanatın tanımını çizim sırasında bulmak karmaşık olmaya devam ediyor. Sanat, her şeyden önce bir halkı hareket ettirmek amacıyla İnsanın ürettiği tüm eserleri bir araya getiren alandır.

Çizimde, resimde olduğu gibi dans veya fotoğrafta da olabilir. Böylece sanat, işitme, görme, koku alma, dokunma ve tatma gibi beş duyuya dokunur.

Sanat Çeşitleri Nelerdir?

Plastik sanatlar, Milli Eğitim öğretiminin bir parçasıdır. Dolayısıyla plastik sanatlar, şekil vererek veya kullanarak bir fikri yaratma, ifade etme teknikleridir. Görsel sanatlar, izleyicileri uyandırmak için beş duyuyu kullanır. Sanat, fikirlerin, duyguların ve duyguların çeşitli ortamlar aracılığıyla (dolayısıyla plastik kelimesi) ifadesi ve iletişimi olarak kabul edilir.

Görsel sanatlar yüzyıllar boyunca birçok değişikliğe uğramıştır. Başlangıçta görsel sanatlar heykel, mimari, resim, çizim, gravür ve hatta seramik gibi uygulamaları içeriyordu. Malzemeyi değiştirmeyi ve sanatsal bir forma dönüştürmeyi mümkün kılan disiplinler. Ancak 20. yüzyıl, o dönemde bilinen yeni teknolojilerle bağlantılı yeni sanatsal disiplinleri de beraberinde getirecek.

Günümüzde pek çok sanatsal yaklaşım aynı anda birkaç disiplini bütünleştiriyor. Bu sadece resim dersleri değil. Daha sonra video, ses, heykelleri vb. gibi çeşitleri bir araya getiren sanatsal enstalasyonlar buluyoruz.

Sanat Dalları Hakkında Bilgi

Sanatsal bir yerleştirme, belirli bir mekanda geçen ve tüm o mekanı sanatsal bir araç olarak kullanan bir çalışmadır. Görsel sanatlar söz konusu olduğunda, bu tanım hızlı bir şekilde sorunludur çünkü bazı sözde çağdaş eserler zamansal açıdan öyle değildir. Bu nedenle, çağdaş sanat terimini sadece kronolojik bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda çağdaş sanatçıların klasik sanatın kanonlarından kopmak için ortak bir amaç ve modern sanatın yaptığı gibi figüratif bir amaç olarak anlamamız gerekir.

Çeşitli büyük ayaklanmalar çağdaş sanatın ortaya çıkmasına izin veriyor. Toplumsal ve ekonomik açıdan, sanatçılara ilham veren tüketim toplumunun gelişimi (üretkenlik ve mamul malların üretimi, büyüme, orta sınıfın yükselişi) ve aşırılıklarıdır. Pop Art akımı ve Hazır Yapım çalışmaları çarpıcı bir örnek.

Video Sanatı, Bilgisayar Sanatı, Bio-Art veya dijital sanat gibi yeni teknolojilerin gelişiyle yeni sanat biçimleri yaratılır. Son olarak, ortam kavramı (resim, heykel, çizim vb.) geçici işlerin gelişmesiyle önemini yitiriyor.

Sanat Dallarının Özellikleri Hakkında Bilgi

Burada sanat, insan müdahalesi olmadan üretilene, doğaya karşıdır. İnsanın eylemi olmadan var olmayacak her şeye karşılık gelir. Ev, insan üretimidir, sanattır. Ormanda büyüyen bir ağaç doğal bir üretimdir, sanat değildir. Bu, sanat kelimesinin estetik olmayan bir kullanımıdır.

Bugün sanattan bahsettiğimizde güzel sanatlardan bahsediyoruz. Estetik anlamda artık baskın, ancak tanımlanması zordur. Güzel Sanatlardan bahsetmek, estetik ile teknik sanatları birbirinden ayırmamızı sağlar, ancak bu, tanımı ilerletmez.

Sanat ve sanat olmayanı ayırmak için birkaç kriter önerilmiştir, ancak hepsi farklı düzeylerde sorunludur. Sanat mutlaka güzel değildir. Yenilikçi olmayabilir. Mutlaka estetik bir his sağlamaz. Sanat olmak için müzede olmak yeterli değil.