Sanat Günü’nde evlerden konser
Konservatuvar hocalarından oluşan orkestra, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde George Frideric Hendel’in Sarabande eserini; evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak yorumladı.
Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde evlerinden George Frideric Handel’in Sarabande adlı eserini yorumladı. Akademisyenlerin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde moral vermeyi amaçladığına dikkat çekildi. Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle UNESCO tarafından 2012 yılından bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 14 Nisan, Handel’in de ölüm yıldönümü. 1759 yılında 74 yaşındayken ölen Handel’in ölümsüz eseri, icra edildiği her dönemde müzikseverler tarafından beğeniyle dinleniyor.
SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI
Her akademisyenin kendi evinde bir enstrüman çalarak aynı anda yorumladığı eserin özgün hali, Maltepe Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
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Evde kaldığımız bugünlerde mesafeyi koruyalım, sanattan kopmayalım! Çünkü sanat birleştirir, iyileştirir ve güçlendirir. #DünyaSanatGünü ⠀ Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası gururla sunar... ⠀ • ⠀ Eser: Sarabande, George Frideric Handel⠀ 𝐌𝐚𝐥𝐭𝐞𝐩𝐞 𝐔̈𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐮𝐯𝐚𝐫ı I. Flüt: Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra Şanver⠀ II. Flüt: Arş. Gör. Damla Akan⠀ I. Keman: Doç. Bahar Büyükgönenç Polat⠀ II. Keman: Arş. Gör. Göksel Coşgun⠀ Viyola: Öğr. Gör. Orhan Çelebi⠀ Viyolonsel: Öğr. Gör. Çağlayan Çetin⠀ Piyano: Arş. Gör. Cem Babacan⠀ Düzenleme: Arş. Gör. Salih Kartal⠀ Mix & Mastering: Arş. Gör. Hüseyin Yücebağ⠀
Orkestrada yer alan akademisyenlerin isimleri ve enstrüman dağılımları ise şöyle;
1'inci Flüt: Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra Şanver
2'nci Flüt: Arş. Gör. Damla Akan
1'inci Keman: Doç. Dr. Bahar Büyükgönenç Polat
2'inci Keman: Arş. Gör. Göksel Coşgun
Viyola: Öğr. Gör. Orhan Çelebi
Viyolonsel: Öğr. Gör. Çağlayan Çetin
Piyano: Arş. Gör. Cem Babacan
Düzenleme: Arş. Gör. Salih Kartal
Mix & Mastering: Arş. Gör. Hüseyin Yücebağ
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