Sanat Günü’nde evlerden konser

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde evlerinden George Frideric Handel’in Sarabande adlı eserini yorumladı. Akademisyenlerin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde moral vermeyi amaçladığına dikkat çekildi. Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle UNESCO tarafından 2012 yılından bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 14 Nisan, Handel’in de ölüm yıldönümü. 1759 yılında 74 yaşındayken ölen Handel’in ölümsüz eseri, icra edildiği her dönemde müzikseverler tarafından beğeniyle dinleniyor.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

Her akademisyenin kendi evinde bir enstrüman çalarak aynı anda yorumladığı eserin özgün hali, Maltepe Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Orkestrada yer alan akademisyenlerin isimleri ve enstrüman dağılımları ise şöyle;

1'inci Flüt: Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra Şanver

2'nci Flüt: Arş. Gör. Damla Akan

1'inci Keman: Doç. Dr. Bahar Büyükgönenç Polat

2'inci Keman: Arş. Gör. Göksel Coşgun

Viyola: Öğr. Gör. Orhan Çelebi

Viyolonsel: Öğr. Gör. Çağlayan Çetin

Piyano: Arş. Gör. Cem Babacan

Düzenleme: Arş. Gör. Salih Kartal

Mix & Mastering: Arş. Gör. Hüseyin Yücebağ