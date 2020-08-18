Sanat akademisi öğrencileri konservatuvarlı oldu

SALGINDA İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM

Prof. Cana Gürmen ve Prof. Cihat Aşkın danışmanlığında; resim, müzik ve sahne sanatlarının çeşitli branşlarında eğitim etkinliklerini gerçekleştirildiği Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde, 15 öğrenci lise ile üniversitelerin güzel sanatlar ve konservatuvar sınavlarını kazandı. Öte yandan akademi öğrencileri, koronavirüsü salgını boyunca internet üzerinden görüntülü olarak eğitmenlerinden ders almaya devam etti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ VE EĞİTİMLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin başarılarının tesadüf olmadığını belirterek, gençlerin sanatsal gelişimlerine katkı sunan eğitmenlere teşekkür etti. Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal’ın kültürel ve sanatsal gelişimi için genç nesillerin eğitimini çok önemsiyoruz. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz daha önce ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmalardan dereceyle dönmüşlerdi. Şimdi güzel başka bir haber daha aldık. Onların sınav başarılarıyla övünüyoruz. Gençlerimizin, Kartal’ın sanatsal ve kültürel gelişimine büyük bir katkı sağlayacaklarından şüphemiz yok. Öğrencilerimizle gururlanıyor ve hepsini tek tek tebrik ediyoruz” dedi.