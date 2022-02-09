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Sanane nasıl yazılır? Sanane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

#TDK#Sözlük#Sanane
Sanane nasıl yazılır Sanane kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı

Günlük hayatta ya da iş hayatında yaygın olarak kullanılan kelimelerin doğru bir şekilde yazılması ve kullanılması son derece önemlidir. Kelimelerin yazım şekilleri zengin içerikli metin belgeleri için oldukça büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem kaliteli diyaloglar kurmak hem de zengin içerikler üretmek için kelimelerin nasıl yazıldığını iyi bilmek gerekiyor. Bu yüzden biz de yaygın olarak kullanılan bir kelime olan sana ne kelimesinin nasıl yazıldığını ve bu kelimenin TDK'ye göre doğru yazılışını sizin için en ince ayrıntıları ile derledik.

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Sana ne kelimesi her alanda yaygın bir şekilde kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime aynı zamanda yanlış yazımı en fazla olan kelime olarak da biliniyor. Sana ne kelimesinin doğru yazılışı sana ne şeklindedir. Sanane olarak yazıldığında yanlış yazılmış olur.

 Sanane Nasıl Yazılır?

 Sana ne kelimesinin doğru bir şekilde yazılması, kelime yaygın olarak kullanıldığı için son derece önemlidir. Sana ne kelimesindeki ne eki ayrı yazılır. Sanane şeklinde bitişik yazıldığında yanlış yazılmış olur. Bu kelimede en sık yapılan hatalardan biri ne ekini bitişik yazmaktır. Sana ne şeklinde yazılmalıdır.

 Sanane Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

 Sana ne kelimesinin TDK verilerine göre doğru yazım şekli sana ne olarak ifade ediliyor. Sanane olarak yazılması yanlış yazım olarak bildiriliyor. Sana ne kelimesindeki ne eki ayrı yazılır ve kelime cümlenin sonunda ise soru işareti konulur.

 

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#TDK#Sözlük#Sanane

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