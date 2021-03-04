Sana Vereyim Bir Öğüt Kendi Ununu Kendin Öğüt atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazen kendimizi ifade etmek için doğru bir cümle bulamadığımız anlar olur. Bu tür durumlarda atasözleri bize yol gösterici bir niteliğe sahip olur. Bizde bu niteliklerden faydalanıp kendimizi ifade etmek için en doğru cümleyi kurabiliriz. Bazen de aşırıya kaçan bir tartışmada galip gelmek için cevap niteliğinde ve iğneleyici cümlelere ihtiyacımız olur. Bu tür durumlarda da atasözlerinden destek alırız.

Sana Vereyim Bir Öğüt Kendi Ununu Kendin Öğüt Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı kendi işini kendin yapman gerektiğidir. Eğer kendi işini kendin yapmazsan istediğin sonucu alamazsın ve çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsin.

Sana Vereyim Bir Öğüt Kendi Ununu Kendin Öğüt Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Taze ekmek istiyorsan sana vereyim bir öğüt kendi ununu kendin öğüt.