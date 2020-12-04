Şan Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Şan, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu yüzden dilimize Arapçadan geçmiştir. Şan kelimesi anlamı, şöhret ve gösteriş demektir.

Şan Bölümü Nedir?

Şan bölümü, sanat, bilim ve ses eğitimini birlikte vermektedir. Şarkıların öğretiminden şarkı okunmasına ve incelenmesine kadar detaylarıyla ortaya çıkarmaktadır. Teknik olarak şarkının nasıl oluştuğunu öğretirken sanatın ve bilimin sunumunu gerçekleştirir.

Şan Bölümünün Amacı Nedir?

Normal hayatta bilinçli olarak kullanmadığımız diyafram, akciğer ve ağızın ses tellerini eğitmek amacıyla kullanılmasını sağlamaktadır. Kişinin doğru ses tonunu kullanması ve bilinçli tonlama yapmasını eğitim aldıkça düzelttiği görülmektedir.

Şan Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Mezunlar, vokalist adayları olan kişilere eğitim vermekle görevlendirilir. Şarkı söylemenin anlamını ortaya koyarak vokal tekniklerini öğretmektedirler. Ses eğitimi ve sesi doğru kullanma üzerine öğrenimi devam ettirmektedir.

Şan Bölümü Kaç Yıllıktır?

4 yıllık bir lisans eğitimi veren Şan Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi veya Konservatuarlarda bulunmaktadır.

Şan Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversite sınavına girerek Şan Bölümü puanını alan kişiler özel yetenek sınavına girmek için beklemektedir. Farklı illerdeki üniversitelerde değişim gösterse de 21 yaş sınırı bulunmaktadır. Özel yetenek sınavında yeterli başarıyı gösteren kişiler bölüme yerleştirilmektedir.

Şan Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizde vakıf üniversitelerinde İngilizce öğrenim verenler bulunmaktadır.

Şan Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin kendine göre belirlemiş olduğu üniversite sınavı puanları ve özel yetenek sınavı puanları bulunmaktadır.

Şan Bölümü Dersleri Nelerdir?

1.sınıf ilk dönem ve ikinci dönem ortak olarak Şan, Yardımcı Piyano, Mimik Rol, Opera Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Koro, Müzikal Formasyon, Korrepetisyon, İtalyanca ve Almanca Diksiyon dersleri yer almaktadır. İlk dönem Fonetik Diksiyon, Müzik Tarihi, Mimik dersleri verilmektedir. İkinci dönem ise Müzikal Formasyon (Solfej), Mimik ve İtalyanca bulunur. 2.sınıf 1. dönem de Birlikte Söyleme, Sahne, Şan, Müzikal Formasyon, Müzik Tarihi, Opera Tarihi, Yardımcı Piyano, Koro, Fransızca Diksiyon, Korrepetisyon, İtalyanca yer alır. Seçmeli ders olarak bu dönemde Dans dersi verilmektedir. İkinci dönem dersleri ise birinci dönem derslerinin devamı olarak nitelendirilir. 3.sınıf ilk dönem İtalyanca, Form Bilgisi ve Genel Müzik Analizi, Korrepetisyon, Birlikte Söyleme, Yardımcı Piyano, Sahne, Armoni, Koro, Şan yer almaktadır. Dönemin seçmeli dersleri Opera Analizi, Müzikli Diksiyon, Hareket ve Doğaçlama şeklindedir. 3.sınıfın ikinci döneminde de ilk dönem dersleri devam etmektedir. 4.sınıf ilk yarıyılında Makyaj, Yardımcı Piyano, İtalyanca, Form Bilgisi ve Genel Müzik Analizi, Şan, Sahne ve Birlikte Söyleme dersleri bulunmaktadır. İkinci yarıyılda ise ilk dönem dersleri devam eder ve seçmeli derslerde Opera Analizi ve Müzikli Diksiyon yer almaktadır.

Şan Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında yer alma imkanı bulunmaktadır. Vokal eğitmeni, diksiyon öğreticisi olabilir. Ayrıca aktörlerin ses eğitimleri, spiker ses eğitimi ve opera sanatçısı olarak iş bulabilirler. Kişisel olarak ses sanatçısı mesleğini icra edebilir veya grup kurabilirler.

Şan Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Vokal koçu ve ses sanatçısı olarak Şan Bölümü mezunları çalışmaktadır. Dizi ve film aktörlerinin ses eğitimini üstlenmektedir. Ayrıca özel dersler vererek ses sanatçıları yetiştirmektedirler.

Şan Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı