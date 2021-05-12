Samsun'un alan kodu kaçtır? Samsun telefon kodu hakkında bilgi

İletişim dünyasında her şehrin kendine özgü bir alan kodu bulunmaktadır. Samsun şehrinin alan kodu da 362 şeklindedir. Başına sıfır koyarak tuşlanan bu kod Samsun ilinin dışından yapılan aramalarda kullanılır. Cep telefonu aramalarında ise ülkemiz sınırları içerisinde alan kodu uygulaması yoktur.

Samsun'un Alan Kodu Kaçtır?

Cep telefonu veya sabit telefondan aramalarda alan kodu sadece sabit telefonlar için geçerlidir. Samsun ilinde ikamet eden bir şahsa ait sabit telefonu, Samsun ili dışından arayan kişi 0362 kodunu yazmak zorundadır. Türkiye sınırları dışından aramalarda ise önce 0090 Türkiye'ye ait kodu daha sonra Samsun iline ait kodu yazılmalıdır.

Cep telefonundan aramalarda sadece sabit telefonların başına alan kodu eklenir. Aynı şehirde olsa bile cepten sabit hat aramalarında alan kodu yazılır. Aynı şehirde bulunan sabit hatlar alan kodunu yazmadan arayabilir. Bu aramalar operatör firmaların şebeke aramaları için geçerli bir durumdur. İnternet üzerinden aramalarda ise Signal, Bip ve WhatsApp gibi programlara ihtiyaç vardır. Bu programlar ses, yazı ve görüntü paylaşım imkanı sunmaktadır. İnternet üzerinden aramalarda hesap açılması gerekir. İnternet aramaları şebeke aramaları gibi ülke veya şehir koduna ihtiyaç duymaz. Alan kodu ile aramalarda şebeke paketi, internet üzerinden yapılan aramalar ise internet paketi üzerinden ücretlendirilmektedir.