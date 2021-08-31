Samsung Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Samsung Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Samsung, Lee Byung-Chul tarafından, 1938 yılında kurulmuş olan ve merkezi Güney Kore olan dünyaca ünlü bir şirkettir. Samsung şirketi, reklamcılık, finansal hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetleri, inşaat, eğlence, tıbbi hizmetler ve perakende hizmetleri olmak üzere birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Samsung Hangi Ülkenin Markası?

Samsung merkezi Seul, Güney Kore olan bir firmadır. Endüstri alanında bir holding şeklinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Samsung Nerede Üretiliyor?

Başta Güney Kore olmak üzere dünyanın dört bir yanında, farklı ülkelerde Samsung marka üretimler yapılmakta ve kullanılmaktadır.

Samsung Ne Zaman Kuruldu?

Samsung, 1938 yılından itibaren sektörde adından bahsettirmektedir.

Samsung'un Sahibi Kim?

Samsung firmasının kurucusu Lee Byung-chul olarak bilinmektedir.

Samsung'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Şirket 1938 yılında, Güney Kore'nin Seul kentinde kurulmuştur. Şuan dünya üzerinde birçok bölgede faaliyet göstermektedir. Korece isminin manası 3 yıldız anlamına gelmektedir. Üç yıldız "büyük, güçlü ve sınırsız" kelimelerini temsil etmektedir. Firma öncelikle yakın ülkelerde daha sonra tüm dünyada faaliyete başlamıştır.