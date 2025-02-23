Eğitime kar engeli

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Ayrıca Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde de kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre ilçemiz genelinde kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak, 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmesine karar verildi” denildi.