Samsun plaka kodu kaçtır? Samsun ve ilçelerinin plaka harfleri

Bir il için plaka kodu belirledikten sonra, o aracın hangi ilçeye bağlı olduğunu bilmek için de, tüm ilçeler için de bir plaka harfi verilir.

Samsun Plaka Kodu Kaçtır?

Samsun ilimizin plaka kodu 55'tir. Eğer trafikte ya da herhangi bir yerde 55 plakalı bir araç görürseniz, bilmelisiniz ki o aracın kayıtlı olduğu il Samsun'dur. Plaka kodları aynı zamanda posta kodlarını da belirtirler. Örneğin Samsun ilinin plaka kodu 55 ise, posta kodu da 55000 demektir. Bu sebeple herkesin yaşadığı ilin en azından plaka numarasını bilmesi önemlidir. Aynı zaman Türkiye'deki şehirlere plaka kodu alfabetik sırayla verilmiştir.

Samsun İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Samsun ilinin 2 basamaklı bir plaka numarası bulunurken, aynı zamanda ilçeleri de belirten 1 ya da 3 harften oluşan bir harf kombinasyonu da vardır. Samsun'un Merkez ilçesi için belirlenmiş olan harfleri şu şekilde listelememiz mümkün:

AC 001 - AZ 999 - Merkez

C 0001 - C 3500 - Merkez

D 0001 - D 4000 - Merkez

DA 001 - DZ 999 - Merkez

EA 001 - ES 999 - Merkez

EV 001 - EZ 999 - Merkez

FB 001 - FB 999 - Merkez

GS 001 - GS 999 - Merkez

K 0001 - K 3500 - Merkez

LA 001 - LZ 999 - Merkez

M 0001 - M 4000 - Merkez

MA 001 - MA 999 - Merkez

SA 001 - SZ 999 - Merkez

T 0001 - T 4000 - Merkez

TS 001 - TS 999 - Merkez

Aynı zamanda trafik sigortası yaptırmak için Samsun'da belirlenen en düşük fiyat 739 TL, en yüksek fiyat da 3310 TL'dir.