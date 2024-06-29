Şampiyonluklarına ne deprem ne de pandemi engel olabildi

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Türkiye genelinde 973, yurtdışında ise 11 sınav merkezinde 2 Haziran’da düzenlenen ve 1 milyon 38 bin 544 sekizinci sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS merkezi sınavına 992 bin 906 aday katıldı. Adaylar 28 Haziran-17 Temmuz arasında hayallerindeki liseleri tercih sırasına koyacak. Tüm soruları doğru cevaplayarak hedeflerine en yakın durumda olan şampiyonlar ise en iyi liselere girmek için yarış halinde olacak. Söz konusu başarılı öğrencilerden bazıları sınavın zorluğunun dışında hazırlık sürecinde deprem ve aile fertlerinin kaybı gibi engellerle de karşılaştı.

DEPREMDE KAYBETTİKLERİM İÇİN ŞAMPİYONUM

LGS merkezi sınavı şampiyonlarından Yunus Emre Ortaokulu mezunu Efe Talha Palabıyık Kahramanmaraş merkezli depremlere, yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Siteleri’nin yıkılmayan nadir blokları arasında yer alan T Blok’ta ailesi ile birlikte yakalandı. Çekirdek ailesinde kayıp yaşanmasa da birçok akrabasını yine Ebrar Siteleri’nde kaybetti. Sınavda şampiyonluk hedefini kaybettiği yakınları için koyduğunu belirten Palabıyık, öğretmenlerinin de yardımı ile zorlu süreci atlattığını söyleyerek şöyle devam etti:“Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. Sonra da kendimi derslerime çalışmaya adadım. Depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla Türkiye birinciliğini hedefledim. Sınava girerken asıl amacım en kötü 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama sözel bölüme girdikten sonra rahatladım. Bundan sonraki hedefim de İstanbul’da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek.”

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OĞLUM ÇOK ZOR ŞARTLARDA BAŞARDI

LGS merkezi sınavı şampiyonu Efe Talha’nın annesi Fatma Palabıyık ise “Şu an çok güzel duygular içerisindeyiz. ‘Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var’ demek büyük gurur. Bunu oğlum çok zor şartlarda gerçekleştirdi” diye konuştu.

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ÖLEN BABAM GİBİ ŞİFA DAĞITMAK İSTİYORUM

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan 14 yaşındaki Arda Köker, sağlık çalışanı olan babası Atılım Köker’i 2021 yılında Afrin’de görevdeyken Kovid-19’dan kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu mezunu olan Arda tıp okumak ve babası gibi, insanlara şifa dağıtmak istediğini söylerken hazırlık sürecindeki zorluklarını da şöyle anlattı;“Çok mutlu hissediyorum, belki birkaç ay önce bunu aklımdan geçirirken bile zorlanırdım. Bunu düzenli, dikkatli ve doğru çalışmaya borçluyum. Sabah kalktığımda kahvaltıya kadar hep kitap okuyordum. Kendinden fedakarlık yapanlar kazanır diye düşündüm. Sınav sonucunu ailem gördüğünde, ‘sonunda bitti başardın’ dediler. İskenderun’da kalmak istemiyorum, İstanbul’da Galatasaray lisesini tercih etmek isterim. Benim hayalim tıp okumak.

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BİR ANNEYE EN GÜZEL HEDİYE

Anne Pınar Sağır Köker, Kovid-19’dan vefat eden eşinden sonra evladının kendine unutulmaz bir hediye verdiğini belirterek; “Eşim sağlık çalışanıydı. Afrin’de görevdeyken koronavirüse yenik düştü. Bunun sorumluluğu biraz daha fazla oluyor. Ağabeyiyle birlikte iki çocukla zorluklar oluyor. Ben ona bir anne olarak iyi bir çalışma ortamı hazırladım ama tabii ki asıl sorumluluk kendisindeydi. Bu gururun tarifi yok. Bir anneye verebilecek en güzel hediye bu. Oğlumun hep hayalleri vardı, ben de her zaman destek oldum olmaya da devam edeceğim” dedi.

CİZRELİ KAPORTACININ OĞLU ŞAMPİYON

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Şırnak’ta yaşayan ve kaportacı babanın oğlu olan Mehmet Şevki, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Galatasaray Lisesi’ne yerleşmeyi hedefleyen Mehmet; ”Ailem bana çok destek oldu, sınava bu şekilde yoğun hazırlandım. Babam kaporta boyacısı, işi çok zorlu bize bakmak için sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Bana kitap parası çıkartıp okumam için destek veriyordu. Babamın bu çalışmasına bakarak heveslendim ve hedef koydum kendime. Babamı gururlandırmak için daha çok çalıştım. Annem de beni çok destekledi, manevi olarak da her zaman yanımdaydı. Bir hedefim olmalıydı o da Galatasaray Lisesi’ydi. Ailemin başını öne eğmediğim için mutluyum” dedi.

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Kaportacılık işiyle 3 çocuğuna baktığını söyleyen baba Dalyan Şevki ise; “Beraber çalıştık, çaba sarf ettik. Kaportacılık yaparken zaman zaman gelip bana yardım ediyordu. 3 çocuk babasıyım, bu işten gelirimle çocuklarımı okutuyorum. Tüm imkanlarımla onu okutup yardımcı olacağım. İnşallah güzel yerlere gelecektir” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUĞU TOROS YAYLALARINDA ÖĞRENDİ





Mersin Erdemli’de yaşayan Mehmet İlvan, Türkiye birincisi olduğunu Toros dağlarının eteğinde 1500 rakımlı Tozlu Yaylasında öğrendi. İlvan şampiyonluğunun tüyolarını verirken; “Günlük 100 soru çözüyordum. Genellikle paragraf soruları çözdüm, zor olacağını biliyordum. Birinci dönemin ortalarına doğru deneme sınavlarına başladık. Sorularının üzerine soru koyarak devam ettim. En son hafta günde 4 deneme sınavına girdiğim oldu. Ama ondan sonra hiç test çözmedim. Ailem baskı uygulamadı, hiçbir zaman ‘sen yapamazsın’ demediler. İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş Erkek Lisesi’ni düşünüyorum” dedi.

DİĞER İLLERDEN ŞAMPİYONLARIN SIRLARI

Bolu’da LGS merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aras Kadir Deveci, “Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Aşırı çalışmadım ama planımı önceden yaptım. Hiçbir zaman eksik olmadı. Başarımı ona borçluyum. İleride uzay ile ilgili meslekler düşünüyorum” diye konuştu.

Muş’ta yaşayan Bahçeşehir Koleji mezunu Ahmet Mustafa Çavuş, günde 2 saat çalışmanın sınavdaki tüm soruları doğru cevaplamasına yeterli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Çok şaşırmadım çünkü planlı çalıştım. Arkadaşlarımla beraber başaracağıma inandım. Rahattım çok stres yapmadım. Sınava girdim çıktım ve kazandım. Hedefim İstanbul Erkek Lisesiydi ve bu lise 500 puanla alım yapıyor. İleride uçak mühendisi olmak istiyorum. Günlük 2-3 saat, kendimi çok sıkmadan çalışıyordum. Bence asıl nokta stres yapmamak, sınav stresinden uzak olmak. Başarır mıyım, başaramaz mıyım, ailem ne der gibi düşüncelere kapılmamak gerekir” dedi.