Şampiyonlar nerelere girdi?

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 5, Alan Yeterlilik Testleri’nden (AYT) sayısalda 3, sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, dilde 5 olmak üzere toplam 15 aday 500 puan almıştı. Kimi çocukluk hayali olan bölüme girdi, kimiyse son anda karar verdi. İşte birincilerin yerleştikleri üniversiteler ve bölümler...

ROBOTİK ALANINDA ÇALIŞACAĞIM

Esad Yusuf Atik (AYT sayısal birincisi)

“Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. İstediğim, hedeflediğim bir alandı. Bilgisayar mühendisliğini 8’inci sınıftan beri düşünüyordum. Lise sonda da Boğaziçi’ni istediğime karar verdim. Şu anda bir start up’ımız var, e-ticaret depolarında çalışmak üzere robot üretiyoruz. Robotik alanında, yazılım alanında kendi kurduğum şirkette çalışmayı planlıyorum. Sınava eksik konulara odaklanarak çalıştım.”

İNSANI DAHA İYİ TANIMAK İÇİN TIP

Hüseyin Kağan Özdemir (TYT Türkiye birincisi)

“İnsanı en derin ayrıntılarıyla öğrenmek istediğim için tıp okumaya karar verdim. İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Nevşehir Kardelen Koleji’ni bitirdim, tercihim TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Düzenli çalışmak başarımdaki ana etkendi. Nelere ihtiyacım var ve hangi konularda eksik bilgim varsa farkındaydım. Hangi şehirde öğrenci olmak istediğimi biliyordum. Ankara, öğrencilik yapmak istediğim bir şehirdi. TOBB Üniversitesi’ni gezdim ve hoşuma gitti. Bu nedenle bu üniversiteyi seçtim.”

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM

Alara Apa (YDT birincisi)



“Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Sınava Acıbadem Doğa Koleji öğrencisi olarak hazırlandım. Çocukluğumdan beri okumak istediğim alan tıptı. Tercihimi yaparken sıralamamda yer alacak tüm tıp fakültelerini gezdim. Böylece düşündüğüm okulları yerinde görmenin ayrıcalığını yaşadım. Akademisyen olarak dünyada tıp alanında değişiklik yapmak istiyorum. Bu alanda keşfedilmemiş birçok hastalığın tedavisi var. Genetik bilimiyle de ilgilendiğim için keşifler yapmak istiyorum.”

NÖROPSİKOLOJİDE AKADEMİSYEN OLACAĞIM

Halid Oğuz Serçe (TYT birincisi)

“Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü tercih ettim. Çünkü bu bölümün gelecek hedeflerimi karşıladığını düşünüyorum. Nöroloji ilgimi çeken bir alandı. Daha sonra araştırmalar yaparak psikiyatri bölümüne yönlendim. İnsanları seviyorum ve insan davranışları hakkında düşünmek ilgimi çekiyor. Bu nedenle bu bölümü tercih ettim. Kampüsü gezdim ama zaten ben kararımı önceden vermiştim. Sınava pandemi döneminde deneme ağırlıklı çalıştım ve bolca soru çözdüm.”

İLK TERCİHİME YERLEŞTİM

Gürkan İnal (TYT birincisi)



“Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. İlk tercihimdi, hedeflediğim bir alandı. Öncesinde düşünüyordum ama tam karar vermemiştim. Sınavdan sonra karar verdim. Sıralamalar açıklandıktan sonra da burası olur gibi geliyordu. İleride büyük ihtimalle yazılım firmasında çalışabilirim ya da kendi şirketimi kurabilirim. Düzenli olarak çalıştım ve sonunda oldu. En sonlara doğru deneme çözdüm. Başlarda çalışarak ilerledim. Gelecek yıl sınava gireceklere başarılar diliyorum. Sakin ve kararlı bir şekilde sınava odaklansınlar.”