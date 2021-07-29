Şampiyonlar konuştu: Sevinçten havuza atladım

ana’dan iki şampiyon bir de ikinci çıktı. Eşit ağırlık birincisi ise Konya’dan.

Ali Eren Çakıcılı (Adana Kozan Fen Lisesi ): “Uyanır uyanmaz baktım. TYT ve sayısalda birinci yazıyor. ‘Oha’ dedim yani 50-100 defa yeniden baktım. Derece istiyordum da ilk 100 falan gelmez diyordum ama birinci oldum. Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih edebilirim.

Melike Demirbağ (Konya Pema Koleji): Yanlışlarım, boşlarım vardı ama eşit ağırlık alanında birinci oldum. Eşit ağırlıkta 500 tam puan, yerleştirme puanı olarak da 559 aldım. Bu kadarını beklemiyordum. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü istiyorum.

Hasan Mert (Adana Final Okulları): 500 tam puan alarak sözel birincisi oldum. TYT’de 5’inci, dilde de 12’nci oldum. Sonucu öğrenince sevinçten havuza atladım. Birincilerin ve ikincinin Adana’dan çıkması beni mutlu etti.

Mustafa Aytekin (Balıkesir Bilnet Fen Lisesi): YDT Almanca birincisi oldum. İlk 100’e girerim diye düşünüyordum ama birinci olmayı beklemiyordum. Çünkü ben sınava sayısal alanından hazırlandım, tıp okumak istiyorum. Dil alanında birinci olmayı hedefleyen kişinin yerini almış gibi görünüyorum, farkındayım. Ancak şampiyonluğa oynayan arkadaşım lütfen kaygılanmasın çünkü ben Almanca’dan tercih yapmayacağım. Tıp alanında eğitim almak istiyorum.