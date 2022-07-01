Şampiyonlar ikiye katlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. MEB’in yayımladığı ‘Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu’na göre bu yıl 1 milyon 31 bin 799 adayın yarıştığı sınavda, 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Böylece, geçen yıla göre şampiyon sayısı 2 kat arttı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranında da geçen seneye göre artış yaşandı.

EN ÇOK NET FEN BİLİMLERİNDEN

Öğrencilerin yüzde 9.93’ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56.04 ile 200-299 oldu. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında en yüksek ortalama 9.50 ile Fen Bilimleri’nde yapıldı. Ardından 9.22 ortalama ile Türkçe geldi. Matematikte ortalama 4.74 oldu. Soru sayısı 10 olan alt testler arasında ise ortalama doğru cevap sayısının en yüksek olduğu alt test 6.45 ortalama ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi. Bu testi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5.54) ve Yabancı Dil (4.59) testleri takip etti. Ortalamaların geçen yılki sınavla benzerlik gösterdiği belirtilen raporda, “Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları geçen yıla göre kısmen yüksek. Bu fark 300-400 ve 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranlarını arttırdı” ifadesine yer verildi.

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TERCİHLER 4-20 TEMMUZ ARASINDA

LGS’de tercih dönemi 4 Temmuz’da başlıyor. 20 Temmuz’a kadar sürecek tercih başvurularında öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

SONUÇLAR 25 TEMMUZ’DA

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 20 Temmuz’a kadar tamamlanacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz’da “www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek.

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OKULUN HAYALİYLE MOTİVE OLDUM



Bu yılın LGS şampiyonları arasında yer alan Oğuzkaan Koleji öğrencisi Bengisu Bakırdere, sınava nasıl hazırlandığını anlattı: “Galatasaray Lisesi hayaliyle LGS sınavına hazırlandım. Kendimi motive etmek için sürekli Galatasaray Lisesi’nin videolarını izledim. O koridorlarda olmayı düşünerek ders çalıştım. Kendime hedef koyup her başladığım ve bitirdiğim kitaba tarih ekleyerek kendime zaman planı oluşturdum. Bu süreçte ikisi de akademisyen olan annem ve babamın desteklerini hep yanımda hissettim. Emin adımlarla ilerledim.”

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İKİZLERİN ÇİFTE BAŞARISI



İstanbul Bilfen Okulları’nda okuyan ikizler Zeynep-Defne Gürbüz büyük başarı gösterdi. Zeynep tüm sorulara doğru yanıt verip şampiyon olurken, kardeşi Defne 90 soruda 3 yanlış yaparak büyük başarı kazanmasına rağmen ikizinin gerisinde kaldığı için hüzünlüydü. Defne’yi annesi Serpil ve babası Aydın Gürbüz teselli etti. Zeynep, “İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyup ileride doktor olmak istiyorum” dedi. Hazırlık sürecinin yorucu olduğunu belirten Defne Gürbüz ise şunları söyledi: “Ben çok hırslı biriyim. Sadece ikizimin değil diğer şampiyonların da gerisinde kaldığım için üzgünüm. Robert Koleji’ne gitmek istiyorum.”

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MATEMATİKTEN BAŞLADIM



Bahçeşehir Koleji Pendik Kampüsü öğrencisi Çınar Ertürk de sınava okul motivasyonuyla hazırlanmış: “Hazırlanırken iyi bir liseye yerleşmek ve daha iyi bir hayat elde edebilme düşüncesi beni motive etti. Geçen yaz çalışmaya önce matematikten başladım. Okulun verdiği ödevleri yaptım, etütlere katıldım. Planlı bir şekilde ilerledim. Sıkça deneme çözdüm ve bunun faydasını çok gördüm. Sınava son 2 ay kala evde kendim de deneme çözmeye başladım. Bu şekilde birçok soru tipine hâkim oldum ve sınavda süreyi arttırdım. İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanmak istiyordum. Daha önce binasını da ziyaret etmiştim.” Beyazıt Şenbük - Tayfur Çay - Melike Çalkap