Şampiyondan adaylara tavsiyerler

O zamanlar ne kadar da uzun görünüyordu değil mi bu 9 aylık maraton. Geri sayıma önce üç basamaklı sayılarla başladınız, ardından iki basamaklılara geçtiniz ve şu an ise tek bir rakam yetiyor kalan günlerinizi anlatmaya. Evet zaman bu kadar hızlı geçmiş. Bu sürecin sonuna çok yaklaştık, şimdi geriye dönüp bakın ve kendinizle gurur duyun. Çünkü siz çalıştınız, az ya da çok fark etmez emek verdiniz. Belki fedakarlıklarda bulundunuz ders çalışmak için. Sınava hazırlanmak yeterince zor değilmiş gibi siz bununla pandemide başa çıktınız. Bazen üzüldünüz, belki deneme sonuçlarına ağladınız. Ama pes etmediniz. Şu an son düzlüktesiniz ve buraya kadar geldiyseniz bilin ki başarıya çok yaklaştınız.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI SINAVDA ALACAĞIMA İNANDIM

Evet, bunlar son günleriniz. Peki bu ne demek oluyor? Bu soru geçen sene bana sorulmuş olsaydı benim cevabım net olurdu: kurtuluş. Nedenini anlamak çok zor değil gibi, ne de olsa LGS’yi atlatmak, özellikle de güzel sonuçlarla atlatmak her 8’inci sınıf öğrencisinin hayali. Benim sınava karşı olan bu yaklaşımımın, beni motive eden faktörlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yorulduğum, pes etme noktasına geldiğim her noktada kendime şu cümleleri söylerdim: “Dayan İlayda, bu emeklerinin karşılığını sınavda alacaksın. Sadece biraz daha çalışman gerekiyor, sınavdan sonra kurtulacaksın test kitaplarından.” Bana kalırsa sizin de şu an tam olarak yapmanız gereken şey bu. Kurtuluşunuza çok az kaldı ve bunun farkında olun. Ne kadar yorulmuş bile olsanız son günlerinizi verimli geçirin.

4 MADDEDE VERİM

Şu an içinizden “verimli geçirin demek kolay” diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu verimlilikten kast ettiklerimi biraz açayım. Zaten anlayacaksınız ki herkesin kolaylıkla yapabileceği şeylerden bahsediyorum.

1) Derslerden başlamak gerekirse, öncelikle bir sorgulayın. Anlamadığınız bir konu ya da sınavda çıkarsa yapamayacağınız bir soru tipi var mı? Kısaca kendinizden emin olmadığınız noktaları ve eksiklerinizi tespit edin. Zaman kaybetmeden bunları tamamlamaya başlayın. Hiçbir şey için geç değil, kapattığınız her eksik size fayda sağlayacaktır. Bu yüzden sınava kadar olan vaktinizi iyi değerlendirin, düzgün bir planlama ile kalan günlerinizi fırsata çevirin.

2) Bahsetmek istediğim diğer bir konu ise uyku düzeni. Düzenli ve yeterli uyumanın tüm süreç boyunca önemli olduğunu illa ki bir yerlerden duymuşsunuzdur. Fakat sene boyunca buna dikkat etmemiş ve geç saatlere kadar ayakta durmuş olabilirsiniz. Eğer bu cümleyi okuduğunuzda “Aaa, bu ben!” diye düşündüyseniz merak etmeyin, dünyanın sonu değil. Sağlıksız bir uyku rutinine sahipseniz en azından son günlerde bu alışkanlığınızdan vazgeçmelisiniz. Hem son bir haftayı maksimum verimle geçirmek, hem de sınav gününe kadar vücudunuzu alıştırmak için erken yatıp erken kalkmaya başlamalısınız. LGS’ye girmek için çoğunuz sabah 06.00-07.00 gibi kalkacaksınız. 9-10 saatlik bir uykuya ihtiyacınızın olduğunu varsayalım. Buna göre son hafta, saat 21.00-22.00 civarında yattığınız ve sabahın erken saatlerinde kalktığınız bir uyku düzeni oluşturmalısınız.

3) Değineceğim bu konu, genellikle unutulan ve önemsiz görülen bir detay: yedikleriniz. Tükettiğimiz besinlerin bedenimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebildiğini unutmayın. Bu sebeple son günlerinizde beslenmenize dikkat edin. Daha önce hiç denemediğiniz yiyeceklerden, rahatsızlık verebilecek ya da midenize dokunabilecek gıdalardan kaçının. Alışkın olduğunuz, sevdiğiniz, bedeninize iyi geldiğini bildiğiniz, hafif ama doyurucu öğünler tercih edin. Böylece son anda karşılaşabileceğiniz problemleri engellemiş olursunuz.

4) Bana göre en önemli olan maddeyi sona sakladım. Tabii ki de “motivasyon”. Pandemide sınava hazırlanmak zor bir şeydi ve bu sebeple motivasyonunuzu her zaman yüksek tutamamış olabilirsiniz. Ben geçen seneki sınava hazırlık sürecimin sadece 4 aylık bir bölümünü karantinada geçirmeme rağmen moralimi yüksek tutmakta ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Siz ise daha da zorunu atlattınız, neredeyse tüm sene online eğitim gördünüz. Bu sebeple zaman zaman kötü hissetmeniz normal ama son haftanızda buna izin vermeyin. Pozitif kalmaya ve motive olmaya çalışın. Son günlerde çözdüğünüz sorulardaki yanlışlarınızı kafaya takmayın. Sene boyunca birçok test çözdünüz ve son çözdüklerinizdeki yanlışlar, başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Gerçek sınavdan önceki son denemenizin sonucu hedefinizden uzak olabilir, endişelenmeyin. Emin olun ki MEB’in soruları oldukça anlaşılır ve rahat sorular olacak. Bunun dışında sizi strese sokabilecek konulardan uzak durun. Moralinizi bozma potansiyeli olan kişilerle mümkünse görüşmeyin, tartışmalardan kaçının. Bu konuda son eklemek istediğim şey ise şu: Sınavdan korkmayın. Tüm rakipleriniz aynı sınava girecek yani zor sorular çıkarsa herkese zor, kolay sorular çıkarsa herkese kolay gelecek. Sınav bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk derecesi herkesi aynı oranda etkileyeceği için bu konuda endişelenmeyin.

SON GÜN NE YAPMALI?

Bir başka konu var, son gün ne yapılmalı? Tabii ki herkese iyi gelen farklı tercihler olabilir fakat ben geçen sene LGS’ye bir gün kala neler yapmıştım anlatmak istiyorum. Öncelikle sabah çok erken kalkmıştım ki akşam erkenden uykum gelsin. Gün içinde asla ders çalışmadım, soru çözmedim çünkü bunun kafamı karıştıracağını düşündüm. En iyisi dinlenmek, kafa dağıtmaktı bence. Fakat ders çalışmıyorsunuz diye tüm günü telefon, televizon karşısında geçirmeyin. Ben gün içinde birkaç motivasyon videosu izledim, arkadaşlarımla görüntülü konuştum, boyama yaptım, balkonda oturup dinlendim. Kısaca sakin ve huzurlu bir gün geçirdim. Ayrıca gerekli tüm belge ve evrakları kontrol ettim. Akşam ise 9.30 civarında yattım ve çok şanslıyım ki hemen uyuyabildim. Size de buna benzer bir gün geçirmenizi tavsiye ederim. Heyecanlı veya stresli hissediyorsanız bunun normal olduğunun farkında olun, buna hakkınız var. Sadece bu duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin, soğukkanlılığını korumaya çalışın. Buraya kadar anlattıklarım sizi 5 Haziran’ın akşamına kadar götürür.

SINAV HAKKINDA KONUŞMAYIN

Peki ya LGS günü? Nasıl olacak, neler yapmalısınız? Öncelikle sabah erkenden kalkın, açılmak için isterseniz duş alabilirsiniz. Doyurucu bir kahvaltı yapın. En rahat kıyafetlerinizi giyin. Sınava girmek için ihtiyacınız olan her şeyi almayı unutmayın ve sınav yerine en az 1 saat önce gidin. Sınav salonuna girdikten sonra gözetmenin yönergelerine uyun. Sınıfta kağıtları beklediğiniz bir süre olacak; bu sürede sakin olun, stres yapmanızı gerektiren bir durum yok. Sınavlar geldiğinde optiğinizi kontrol edin ve sınava başlayın. Emin olun ki çözdüğünüz tüm denemelerden daha rahat ve anlaşılır sorularla karşılaşacaksınız. Bu sebeple sakince ve tam anlayarak soruları okuyun. Süre yönetimini iyi yapın. Sözel ve sayısal arasında arkadaşlarınızda sınav hakkında konuşmayın. “Bu soruyu ne yaptın?” “Nasıl geçti?” gibi sorulara cevap vermeyin. Sayısal bölüme girmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı giderin. Motivasyonunuzu tekrar yükselterek sayısala da girin. Ve bu oturum bittiğinde özgürsünüz! Artık tüm zorluklar bitmiş, kurtuluşunuz gelmiş olacak. Geçmiş olsun!

DÜNYANIN SONU DEĞİL

Bu yazıyı bitirirken şunu hatırlatmak istiyorum. Umarım istediğiniz sonuçlara ulaşırsınız, fakat ya ulaşamazsanız? Bilin ki iyi bir lise her şey değildir, özellikle sizden önemli hiç değildir. İstediğiniz okula yerleşemeseniz bile her zaman umut vardır. Tabii ki üzülebilirsiniz fakat bu dünyanın sonu değil. Düştüğünüzde kalkmalısınız. Hangi lisede olursanız olun, geleceğinizi siz belirleyeceksiniz. Lise hayatınız boyunca kendinizi geliştirebilir, geleceğiniz için emek vererek büyük başarılar elde edebilirsiniz. Yani demek istediğim şu ki, sonuçlarınız önemli fakat geleceğinizin belirleyicisi değil, tüm geleceğiniz size bağlı! Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar, emeklerinizin karşılığını LGS’de görmeniz dileğiyle!

İLAYDA ÇAVDAR KİMDİR?

İlayda Çavdar. LGS 2020’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldum Eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam ediyor. Bunun yanında YouTube kanalında eğitimle ilgili içerikler paylaşarak öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor.