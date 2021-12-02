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Samimi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Samiminin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Samimi#Eş Anlamlısı
Samimi kelimesinin eş anlamlısı nedir Samiminin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçmiş olan samimi kelimesi ''samim'' sözcüğünden türetilmiştir. Samim, iç ve öz anlamına gelirken samimi de davranışları ve sözleri birbiriyle çelişmeyen, içinden geldiği gibi davranan kişi demektir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat ve zarf olarak kullanılabilir. Örnek Cümleler: 1- Bana karşı en başından beri samimi davranıyor. (Zarf) 2- Samimi konuşmalarıyla hepimizi derinden etkiledi. Samimi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Samimi kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Samimi kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İkiyüzlü

 2- Riyakar

3- İçten Pazarlıklı

4- Mürai

5- Yalpak

 Samimi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- İçten:

 Düşünceleri ile davranışları birbiriyle örtüşen kişilere içten denir.

 2- Dürüst:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan dürüst kelimesi, özü sözü bir olan, doğru sözlü ve mert anlamına gelir. Bu kelime ''doğru'' sözcüğüyle birlikte ikileme olarak kullanılır.

 3- Candan:

 Can kelimesi hem yaşam ve ruh hem de iç anlamına gelir. Candan sözcüğü içten ve samimi sözcükleriyle eş anlamlıdır.

 Samiminin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- ''İçten'' pazarlıklı bir insan olduğu için onunla iletişimi kestim.

 2- O ''içten'' gülüşüyle beni kendisine aşık etti.

 3- ''Dürüst'' insanların sayısı her geçen biraz daha azalıyor.

 4- Şu konuyu doğru ''dürüst'' anlatır mısın?

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 5- Aylar sonra birbirini gören iki kardeş candan bir şekilde birbirine sarıldı.

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#TDK#Samimi#Eş Anlamlısı

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