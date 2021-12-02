Samimi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Samiminin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Samimi kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İkiyüzlü
2- Riyakar
3- İçten Pazarlıklı
4- Mürai
5- Yalpak
Samimi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- İçten:
Düşünceleri ile davranışları birbiriyle örtüşen kişilere içten denir.
2- Dürüst:
Dilimize Farsçadan geçmiş olan dürüst kelimesi, özü sözü bir olan, doğru sözlü ve mert anlamına gelir. Bu kelime ''doğru'' sözcüğüyle birlikte ikileme olarak kullanılır.
3- Candan:
Can kelimesi hem yaşam ve ruh hem de iç anlamına gelir. Candan sözcüğü içten ve samimi sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Samiminin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- ''İçten'' pazarlıklı bir insan olduğu için onunla iletişimi kestim.
2- O ''içten'' gülüşüyle beni kendisine aşık etti.
3- ''Dürüst'' insanların sayısı her geçen biraz daha azalıyor.
4- Şu konuyu doğru ''dürüst'' anlatır mısın?
5- Aylar sonra birbirini gören iki kardeş candan bir şekilde birbirine sarıldı.