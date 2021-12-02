Samimi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Samiminin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Samimi kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İkiyüzlü

2- Riyakar

3- İçten Pazarlıklı

4- Mürai

5- Yalpak

Samimi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- İçten:

Düşünceleri ile davranışları birbiriyle örtüşen kişilere içten denir.

2- Dürüst:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan dürüst kelimesi, özü sözü bir olan, doğru sözlü ve mert anlamına gelir. Bu kelime ''doğru'' sözcüğüyle birlikte ikileme olarak kullanılır.

3- Candan:

Can kelimesi hem yaşam ve ruh hem de iç anlamına gelir. Candan sözcüğü içten ve samimi sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Samiminin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- ''İçten'' pazarlıklı bir insan olduğu için onunla iletişimi kestim.

2- O ''içten'' gülüşüyle beni kendisine aşık etti.

3- ''Dürüst'' insanların sayısı her geçen biraz daha azalıyor.

4- Şu konuyu doğru ''dürüst'' anlatır mısın?

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5- Aylar sonra birbirini gören iki kardeş candan bir şekilde birbirine sarıldı.