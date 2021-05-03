Salyangoz Ne Yer? Salyangozlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Salyangoz, spiral olarak sarılmış bir kabuğa ve üzerinde yavaşça süzüldüğü karın kaslı bir ayağa sahip olan Gastropoda sınıfından bir yumuşakçadır.

Salyangoz Ne Yer?

Salyangozlar harika evcil hayvanlar olabilir. Özellikle okul projeleri ve küçük çocuklara canlı bir şeye nasıl bakacaklarını öğretmek için harikadırlar. Farklı salyangoz türleri arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen salyangozların beslenmesi de oldukça kolaydır. Kara salyangozlarına, tatlı su salyangozlarına veya her ikisine birden baksanız da evcil hayvan salyangozlarınızı besleyecek lezzetli bir diyet sağlayabilirsiniz.

En çok beslenen kara salyangozları, başta taze ürünler olmak üzere çok çeşitli yiyecekleri yemekten zevk alır. Kara salyangozları da suya batırılmış kaplumbağa yiyeceklerini yemeyi severler. Ayrıca salyangoz diyetinizin büyük kısmı meyveler ve sebzelerin yanı sıra bazı tohumlar ve pişmiş tahılları da tüketmeyi severler.

Salyangozlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Salyangozlarınızı beslemeden önce tüm yiyecekleri doğramak gerekiyor. Salyangozu mutlaka tuzdan uzak tutun. Ayrıca salyangozlar kimyasallara ve böcek ilaçlarına duyarlıdır. Bu sebeple organik ürünler kullandığınızdan ve salyangozunuza yemeden önce iyice yıkadığınızdan emin olun.



Meyveler: elma, kayısı, üzüm, kivi, mango, kavun, nektarin, ahududu, çilek.



Sebzeler: salatalık, mantar, marul, brokoli, yeşil fasulye, bezelye, filiz, tatlı mısır, şalgam,

Çekirdekler: ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği ve kenevir tohumu.

Pişmiş tahıllar: yulaf.



Önceden haşlarsanız salyangozunuzun sert sebzeleri yemesi daha kolay olacaktır. Onları salyangozunuza verirken sıcak olmadıklarından emin olun. Yiyecekler en fazla oda sıcaklığında olmalıdır. Aksi halde bu küçük, sevimli canlıya zarar verecektir.

Bir kara salyangozunun ne kadar yemek yemesi gerektiğine dair kesin bir kural yoktur. Zamanla salyangozun ne kadar yiyeceğe ihtiyacı olduğunu belirlemeniz gerekir. Salyangozunuz sağladığınız tüm yiyecekleri tüketiyorsa, daha fazlasını sunabilirsiniz. Küf veya salyangozlarınıza zarar verebilecek herhangi bir şeyi önlemek için 24 saat içinde tüketilmeyen yiyecekleri tercih edin.