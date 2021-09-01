Salvador Dalí kimdir? Kısaca hayatı ve sanat eserleri hakkında bilgi

Salvador Dali, sürrealist akımın en önemli temsilcisi olmakla kalmayıp heykel, fotoğrafçılık gibi başka alanlarda da eserler üreten çok yönlü bir sanatçıdır.

Salvador Dali Kimdir?

Tam adı "Salvador Domingo Felipe Jacinte Dali Domenech" olan Salvador Dali 11 Mayıs 1904 tarihinde doğmuştur. 23 Ocak 1989 tarihinde de vefat etmiştir.

"Belleğin Azmi" 193 tarihli bir eseri olup adeta Sürrealizmin de simgesi konumundadır. İspanyol ressam Salvador Dali, gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ün kazanmıştır.

Salvador Dali Kısaca Hayatı

Salvador Dali, 11 Mayıs 1904 tarihinde dünyaya geldi. Otoriter ve sert bir baba ile sevecen bir annenin oğlu olan Salvador Dali'yi annesi biraz şımartmıştı. Babası noter olan Salvador Dali etrafında anneannesi, teyzesi, kız kardeşi arasında el bebek gül bebek büyümüştü.

Salvador Dali'nin sanatçı yönünü annesi destekliyordu. Annesini meme kanserinden kaybetmesi sanatçı için büyük bir kayıp oldu.

Salvador Dali'nin Picasso ile tanışması olaylı biçimde okulunu bitirmesi, resim çalışmalarına başlaması ve art arda değişik işlere imza atması sonrasında esas ünü 1931 yılındaki "Belleğin Azmi" isimli eseri ile olmuştur.

Gala isimli kadınla tutkulu bir aşk yaşamaya başlamış ve bir süre sonra da evlenmiştir. Salvador Dali tüm dünyada üne kavuşmuş ve çok sayıda eser ortaya çıkarmıştır. İspanyol sanatçı çok sevdiği eşinin 1982 yılında ölümünden çok etkilenmiş ve yaşama sevincini kaybetmiştir. Dali, 23 Ocak 1989 tarihinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir.

Salvador Dali Sanat Eserleri

Sadece resim sanatı ile ilgilenmeyip çok yönlü bir sanatçı olan Salvador Dali'nin resim alanındaki önemli eserlerinden bazıları şöyledir:

Beleğin Azmi ya da Eriyen Saatler ( 1931 )

Narsizmin Matamorfozu ( 1937 )

Swans Reflecting Elephants ( 1937 )

Yanan Zürafa ( 1937 )

Ballerina in a Death's Head ( 1939 )

Aziz Antonius'un Baştan Çıkarılışı ( 1946 )

Istakoz Telefon ( 1936 )

Büyük Mastürbatör ( 1929 )

Filler ( 1948 )

Çarmıha Gerilme ( 1954 )

Son Yemek Ayini ( 1955 )

Meditative Rose ( 1958 )

Port of Cadaques ( Night ) ( 1918 )

Portrait of Lucia ( 1918 )

Dutch Interior ( 1914 )

Girl At A Window ( 1925 )

Girl From The Back ( 1925 )

The Basket Of Bread ( 1926 )

Venus de Milo Drawers ( 1936 )

Melankoli ( 1942 )

İlahi Komedya ( 1963 )

Salvador Dali Sanatçı Kişiliği ve Özellikleri

Salvador Dali, Sürrealizm Akımının en önemli ressamıdır. Salvador Dali, gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle dikkat çekmektedir. Salvador Dali'nin sanatçı kişiliği ve özelliklerini başlıklar halinde şu şekilde sıralamak mümkündür:

Salvadaor Dali gerçeküstü akımının yani Sürrealizmnin en önemli temsilcisi bir ressamdır.

Salvador Dali'nin başlıca esin kaynağı düşler, korkular ve hayallerdir.

Salvador Dali esasında çok yönlü bir sanatçıdır. Ressamlığının yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilik ile de uğraşmıştır.

Walt Disney ile beraber yaptığı "Destino" isimli kısa çizgi filmi 2003 yılında "En iyi kısa animasyon film" dalında akademi Ödülünü almıştır.

Salvador Dali çok üretken bir sanatçıdır. 1500'den fazla resim yanında çok sayıda heykel yapmıştır.

Dali'nin taş baskı eserleri, kitap illüstrasyonları ve tiyatro dekorları ve kostüm üretimleri de olmuştur.

Salvadotr Dali'nin yağlı boya tablolarının yanı sıra çizim ve grafikleri de vardır.

Dali bunun dışında Christian Dior gibi modacılarla da çalışmaları olmuştur.

Salvador Dali'nin katıldığı akımlar "Sürrealizm, Dadaizm, Kübizm" dir.

Salvador Dali, sanat eğitimini "San Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet Akademisi"nde tamamlamıştır.

Salvador Dali resim yanında, film, fotoğraf ve heykel alanlarında da eser vermiştir.

Salvador Dali'nin en ünlü eserleri Belleğin Azmi, Haşlanmış Fasulye, Filler ve Kuğular, Yumuşak Yapı gibi eserleridir.

Dali, Freud'un bilinçaltı konusundaki yazılarından çok etkilenmiştir.