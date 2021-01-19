Şalter nedir ve ne işe yarar? Şalterin kullanım alanları ve çeşitleri

Kısaca elektriği açma ve kapatma şeklinde ifade edilen şalter, aynı zamanda birçok devrenin de açılması ve kapatılması için kullanılmaktadır. Bu yüzden belirli görevleri üzerinden birçok farklı alanda kullanılır ve çeşitleri bulunur. Şimdi şalter hakkında farklı bilgiler elde edelim ve özelliklerine bakalım.

Şalter Nedir?

Şalter kısaca devre kesici olarak bilinmektedir. Özellikle devreyi açma ve kapatma için kullanılır. Ancak görevi sadece bu değildir. Aynı zamanda güvenlik kontrolü üzerinden birçok farklı amaca hizmet eder. Böylece herhangi bir devre ya da elektrik çok daha güvenli bir şekilde kullanılır. Yapılarına, çalışma ortamına, gerilimine ve yük bağlantısına bağlı olarak birçok çeşidi bulunduğunu söylemek mümkün. Yani kullanım alanı açısından değişkenlik gösteren şalter yapıları yer almaktadır.

Şalter Ne İşe Yarar?

Şalter emniyet ve güvenlik açısından çok önemli görevlere sahiptir. En önemlisi devre kesici olarak bilinir ve aynı zamanda herhangi bir devrenin açma ve kapatma işlemini ele alır. Tabii diğer önemli görevlerinden biri ise kısa devre yaşandığı zaman ya da aşırı yük bindiğinde koruma sağlamaktadır. Böylece hem elektrik yükünü koruma imkan verir hem de ev ve işyerlerindeki cihazları koruma altına alır.

Şalterin Kullanım Alanları ve Çeşitleri

Şalter birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

- Enerji nakil hatları

- Büyük elektrik devreleri

- Ev elektrik tesisatı

- İş yeri elektrik tesisatı

Bu şekilde daha birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Çeşitleri bakımından ise yük şalterleri, Alçak gerilim kesiciler, Manyetik şalter, enversör pako şalteri, buton tipi şalter ve mandallı tip motor koruma şalteri gibi birçok çeşit yer alır.