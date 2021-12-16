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Salise ne demek, ne anlama gelir? Salise kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Salise#Salise Ne Demek
Salise ne demek, ne anlama gelir Salise kelimesinin TDK sözlük anlamı

Salise kelimesi, günlük hayatta vatandaşların çok sık kullandığı kelimeler arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca dilimizde yer alan salise kelimesi, yurttaşların hem günlük hayatta hem de sosyal medyada yararlandığı ve kullandığı sözcüklerden birisidir. Salise ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Salise kelimesinin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları bulunuyor. Salise kelimesi, Türkçede tek başına ya da farklı cümleler ile birlikte kullanılabilir. Salise kelimesi, saniyeden küçük olan bir zaman dilimini ifade eder.

 Salise Ne Demek?

Salise kelimesi, günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Salise kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. TDK sözlüğüne göre bu kelimenin anlamı ise, saniyenin altmışta biri olan para birimi demektir. Salise kelimesi, bir çeşit zaman dilimidir.

Salise Ne Anlama Gelir?

Salise kelimesi, dilimizde saniyenin altmışta biri anlamına gelir. Bu kelime, dilimizde ve günlük hayatta çok sık kullanılıyor. Salise kelimesi, zaman birimi olarak bilinir. Bu kelime, saniyenin altmışta birini ifade ediyor. Salise kelimesi, saniyeden çok daha küçük bir zaman dilimini ifade eder. Bu kelime günlük hayatta en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır.

 Salise Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Salise kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, saniyenin altmışta biri olan zaman birimi anlamına gelir. Bu kelime, özellikle de çok kısa bir zaman dilimini belirtmek için kullanılır. Salise, saniyeden de küçük olan bir zaman dilimini ifade eder.

 

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