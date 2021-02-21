Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen ALES yapıldı

Başvuruları geçen yıl 1-12 Ekim'de alınan sınav, 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı. ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak.

COVID-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM'nin, COVID-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi. İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler kendi maske ve siperliklerini kullanabildi. Sınav görevlilerinin ve adayların COVID-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi. Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İSTANBUL'DA BAZI OKULLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yoğunluk oluştu. Sınava giren adayların bazıları sınavın yapılacağı okullara özel araçları ve aileleriyle gelirken, bazıları da toplu ulaşımı kullandı. Adaylar, erken saatte sınavın yapılacağı okulların önüne gelmeye başladı. Bazı adaylar, cep telefonları ve diğer özel eşyalarını okulların bahçesinin önünde çay ve su satan emanetçilere bıraktı. Sınavın yapıldığı okullarda COVID-19 salgınına karşı tedbirler alındı. COVID-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerinin de maske taktığı ve lateks eldiven giydiği görüldü. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi. Sınavın yapıldığı okulların önüne gelen zabıta ekipleri, maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Okulların bahçesine giren zabıta ekipleri alınan önlemleri denetledi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Araçlarıyla okula gelenlerin yakınlarından bazıları araçlarından beklerken bazıları da adayların sınava girmesinin ardından okulların önünde ayrıldı.