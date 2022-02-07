Saldırının zıt anlamlısı nedir? Saldırı kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Günlük hayatında saldırı kelimesini kullanan bireylerin tamamı anlam bakımından farklı araştırmalar da yapabiliyor. Saldırı sözcüğünün zıt anlamlıları arasında, savunma sözcüğü bulunuyor.

Saldırının Zıt Anlamlısı Nedir?

Merak edilen zıt anlamlı konuları herkesin merak ettiği konular arasındadır. Herhangi bir sözcüğün zıt anlamlarını öğrenebilmek için kelimelerin anlamlarını doğru bilmek gerekiyor. Saldırı sözcüğünün anlamının zıt anlamı, savunma sözcüğüdür. Saldırı sözcüğünün taşıdığı anlama göre zıt anlamlısı kolayca tespit edilebiliyor.

Saldırı Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Anlamı öğrenilen sözcük türlerinin sahip olduğu zıt anlamlar arama motorlarında araştırılabiliyor. Bireyler her kelimede olduğu gibi saldırı kelimesinin de zıt anlamlarını öğrenmek istiyor. Saldırı kelimesine anlam olarak bakıldığında zıt anlamını tahmin etmek kolaydır. Savunma sözcüğü, saldırı kelimesinin zıt anlamıdır.