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Salatalık sebze mi meyve mi?

#Araştırma#Salatalık#Salatalık Sebze Mi
Salatalık sebze mi meyve mi

Salatalık, çok yararlı bir besin olup faydaları birden çok olan bir besin olarak bilinir. Kansere karşı koruma etkisi olan bu besin, vücuttaki su ihtiyacını karşılamaya fayda sağlar. Baş ağrısını dindirmeye, cilt bakımında etkili sonuçlar vermeye ve vücudu kötü mikroplardan arındırmaya yardımcı olur. Besleyici özelliği de bulunmasının yanı sıra büyük bir kısmı sudan meydana geldiği için kilo vermeye de yardımı olmaktadır. Kemikleri güçlendirir. Sağlığa çok büyük faydaları olan bu besin, içerik açısından da zengin bir besindir. Çeşitli tariflerde kullanılabilen ve yemekleri lezzetli hale getirmeye fayda sağlayan bir besindir. Bu açıdan da tercih edildiği sık sık görülmektedir. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir konu salatalığın meyve mi yoksa sebze mi olduğudur. Peki, salatalık meyve mi sebze mi? Merak edilen bu konuyu aşağıda merak edenler için açıkladık.

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Salatalık, içerik açısından zengin bir besin olup kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılan bir ürün olarak bilinir.

Salatalık Sebze mi, Meyve mi?

Salatalık günlük hayatta en çok kullanılan ve tüketilen ürünlerden biridir. Çoğu kişi salatalığı sebze olarak bilir ve bu şekilde tanımlar. Ancak salatalık bir meyvedir. Çekirdekli bir yapıya sahip olan salatalık, bilimsel açıdan bakıldığı zaman meyve kategorisinde yer almaktadır. Günlük hayatta, bir manava ya da markete gidildiği zaman salatalık meyve reyonunda olmasa da, bu durum pek fazla görülmese de salatalığın sebze değil bir meyve olduğu bilinmektedir.

 

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