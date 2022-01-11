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Salatalık, içerik açısından zengin bir besin olup kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılan bir ürün olarak bilinir.

Salatalık Sebze mi, Meyve mi?

Salatalık günlük hayatta en çok kullanılan ve tüketilen ürünlerden biridir. Çoğu kişi salatalığı sebze olarak bilir ve bu şekilde tanımlar. Ancak salatalık bir meyvedir. Çekirdekli bir yapıya sahip olan salatalık, bilimsel açıdan bakıldığı zaman meyve kategorisinde yer almaktadır. Günlük hayatta, bir manava ya da markete gidildiği zaman salatalık meyve reyonunda olmasa da, bu durum pek fazla görülmese de salatalığın sebze değil bir meyve olduğu bilinmektedir.