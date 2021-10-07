Saksağan Kuşu Nedir, Nerede Ve Ne Kadar Süre Yaşar? Saksağan Ne Yer, Türleri Ve Özellikleri Nelerdir

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Uzun kuyrukları ve farklı renkleriyle güzel bir görüntü veren saksağan kuşları, aynı zamanda en çok bilinen kuş türleri arasında bulunuyor. Özellikle metalik yeşil kuyrukları, siyah ve mavi tonu çalan gagası ile baş bölgesinin yanı sıra, minyatür bir yapıya sahip olan kuşlar içerisinde gelir.

Saksağan Kuşu Nedir?

Uzun kuyruklu kuş türleri içerisinde bulunan saksağan kuşu, kargagiller familyasında yer alan bir türdür. Ayrıca latin isimleri üzerinden farklı cinslerin bir araya gelmesi üzerinden ortaya çıkmış bir kuş olarak da öne çıkar. Bunlar içerisinde pica, uracissa sa ve cissa gibi cinsler ön plana çıkıyor. Ancak sanılanın aksine saksağan kuşu alacalı veya alacalı karga değildir. Bu tür kuşlar daha çok Avrupa saksağanı olarak ifade edilmektedir. Hızlı ve atik yapıları ile minyatür kuş türleri arasında yer alması ile beraber, özellikle farklı tonlardaki sesleri çıkarma özelliği üzerinden bilinirler.

Saksağan Kuşu Nerede Yaşar?

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Dünyanın oldukça geniş bir alanında yaşama özelliğine sahip olan saksağan kuşları, en özel kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda Avrupa'dan Asya'ya kadar, aynı zamanda Kuzey Amerika'yı içine alan ağaçlık alanlarda yaygın görülürler. Aynı zamanda Hindu Çin ile beraber Güney Çin’de de yaygın olarak görülen kuş türleri içerisinde yer alırlar. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde sürekli görülen yaygın kuş türleri içerisinde olduklarını ifade etmek mümkündür. Bu doğrultuda tarla ve parklarda, meyve bahçeleri ya da ağaçlı araziler ile beraber fundalıklar da görülen kuşlardır. Aynı şekilde gibi yuvalarını da bu bölgede yapan saksağan kuşları, aynı zamanda en çok sevilen kuş çeşitleri içerisinde olduklarını söylemek gerekir.

Saksağan Kuşu Ne Kadar Süre Yaşar?

En çok merak edilen konular içerisinde saksağan kuşların ne kadar süre yaşadığı geliyor. Genel olarak ise 20 ila 21 yıl kadar yaşadıkları bilinmektedir. Tabii bulundukları ortam ve koşullar ile beraber, alt cinslerine bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebilir. Böylece süreyi 17 yıl ile 21 yıl aralığı olarak anlatmak mümkün. Bu yönleriyle en uzun yaşayan kuş türleri içerisinde geldiklerini de anlatmak mümkün. Bulundukları ortama hızlı şekilde adapte olma yetenekleri üzerine öne çıkan saksağan kuşları, uygun koşullar altında 21 yıl 8 ay kadar yaşama özelliklerine sahiplerdir.

Saksağan Ne Yer?

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Etçil olarak beslenen saksağan kuşu birçok farklı küçük canlı ile beslenme özelliğine sahiptir. Bunlar içerisinde böcekler, kuş yumurtaları, leşler ve solucanlar yer alır. Aynı zamanda küçük kuşların yavru ve yumurtalarını çalmaları ile beraber, ayrıca yuvaları bozarlar. Birçok farklı tarla üzerinden meyveleri zarar verirken aynı zamanda tarla fareleri üzerinden de beslenen kuş türleri arasında geliyor.

Saksağan Türleri Nelerdir?

Yabancı isimlerle bilinen belli başlı bazı saksağan türleri bulunmaktadır.

- Black billed magpie

- Avrupa saksağanı

- Oriental magpie

- Yellow billed magpie

- Asir magpie

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Saksağan Özellikleri Nelerdir?

Saksağan kuşunun birçok farklı özelliği bulunmakta ve bu yönleriyle ön plana çıkmaktadır.

- Öncelikle uzun kuyruklu kuş türleri arasında gelir.

- Farklı ses tonları çıkarması ile beraber aynı zamanda çığırtkan bir sese sahiptir.

- Baş bölgesinden kuyruğuna kadar değişik renkleri bulunur.

- Etçil olarak beslenirler

- Ormanlık alanlar ile beraber dünyanın birçok farklı bölgesinde yaşarlar.

- Boyları 46 cm kadar uzayabilir.

- 21 yıla kadar yaşarlar.