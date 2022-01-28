Saklambaç nasıl yazılır? Saklambaç kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Saklambaç kelimesi Türkçe kökenli olan kelimeler arasında kendisine yer bulmuş durumdadır. Tüm dünyada yaygın olarak oynanmakta olan bir çocuk oyununa verilen bir ad olma özelliği barındırmaktadır. Bu sebeple çok sık kullanılan bir sözcük olma niteliğine sahiptir.

Saklambaç Nasıl Yazılır?

Saklambaç çoğunluklu olarak yazımı esnasında yapılan harf hatası sebebinden dolayı sıklıkla yanlış biçimde yazılan ve telaffuz edilen kelimeler arasında bulunur. Bu gelime çoğu zaman "saklanbaç" olarak kullanılmakta olsa da bu yazım biçimi bütünüyle yanlış olmaktadır. Bu kelimenin doğru yazım şekli" saklambaç " olarak yazılanı ve telaffuz edilenidir.

Saklambaç Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bir kelimenin en doğru yazım şeklinin öğrenilebilmesi için TDK açıklamalarına bakılması büyük bir önem taşır. Böylelikle TDK üzerinden bu sözcüğün doğru yazılış şeklinin "saklambaç" olduğunu kolaylıkla görmek mümkün olmaktadır. Konun daha anlaşılır olması adına bazı örnekler verilmesi uygun olacaktır. Buna göre " kelimenin cümle içerisinde doğru ve hatalı kullanım örnekleri aşağıda gösterilmektedir:

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- Biz bugün arkadaşlarla saklanmaç oynadık. (Yanlış Yazım)

- Saklambaç oynamak çok eğlenceli. (Doğru yazım)