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Saklambaç nasıl yazılır? Saklambaç kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Saklambaç nasıl yazılır Saklambaç kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Saklambaç çok sık olarak yazım hatası yapılan kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda saklambaç kelimesinde yapılan yazım hatalarından dolayı çok sık araştırılan sözcüklerden biri olma özelliği taşımaktadır. Saklambaç nasıl yazılır? Saklambaç kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konularını tüm merak edilen detayları ile birlikte derledik.

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Saklambaç kelimesi Türkçe kökenli olan kelimeler arasında kendisine yer bulmuş durumdadır. Tüm dünyada yaygın olarak oynanmakta olan bir çocuk oyununa verilen bir ad olma özelliği barındırmaktadır. Bu sebeple çok sık kullanılan bir sözcük olma niteliğine sahiptir.

 Saklambaç Nasıl Yazılır?

 Saklambaç çoğunluklu olarak yazımı esnasında yapılan harf hatası sebebinden dolayı sıklıkla yanlış biçimde yazılan ve telaffuz edilen kelimeler arasında bulunur. Bu gelime çoğu zaman "saklanbaç" olarak kullanılmakta olsa da bu yazım biçimi bütünüyle yanlış olmaktadır. Bu kelimenin doğru yazım şekli" saklambaç " olarak yazılanı ve telaffuz edilenidir.

 Saklambaç Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Bir kelimenin en doğru yazım şeklinin öğrenilebilmesi için TDK açıklamalarına bakılması büyük bir önem taşır. Böylelikle TDK üzerinden bu sözcüğün doğru yazılış şeklinin "saklambaç" olduğunu kolaylıkla görmek mümkün olmaktadır. Konun daha anlaşılır olması adına bazı örnekler verilmesi uygun olacaktır. Buna göre " kelimenin cümle içerisinde doğru ve hatalı kullanım örnekleri aşağıda gösterilmektedir:

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 - Biz bugün arkadaşlarla saklanmaç oynadık. (Yanlış Yazım)

 - Saklambaç oynamak çok eğlenceli. (Doğru yazım)

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