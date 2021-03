Sakla Samanı Gelir Zamanı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sakla samanı gelir zamanı atasözü mecaz anlamda kullanılan atasözlerim arasında yer alır.

Sakla Samanı Gelir Zamanı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hayatta sahip olduğumuz her şeye mutlaka bir gün ihtiyaç duyarız. Elimize geçen her şey mutlaka başka bir durum için gerekli olur. Sakla samanı gelir zamanı atasözü ile anlatılmak istenen de tam olarak budur. Elimize geçen her bir nesne her ne kadar ilk başta gereksiz gibi gözükse de bir gün sırası geldiğinde işimize yarar.

Sakla Samanı Gelir Zamanı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Annem bu gidişle neredeyse evdeki çöpü bile atmama izin vermeyecek. Bana sürekli " sakla samanı gelir zamanı" diyip duruyor ve hiçbir şeyi atmama izin vermiyor.