Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri sahiplerini buldu

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi mezunlarından ilk 3’e giren öğrencilere toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası verildi. Öğrencilere ödülleri ve sertifikaları, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Melisa Tapan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımıyla gerçekleşen mezuniyet töreninde verildi. Bu yılın mezunlarından okulu 1’incilikle bitiren Halil Alper Karabaş’a 25, 2’incilikle bitiren Mete Yılmam’a 15 ve 3’üncülükle bitiren Havvanur Yılmaz’a 10 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası takdim edildi.

HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN

Törende mezun olan öğrenciler için konuşma yapan Melisa Tapan, “Gerçek başarı var olan koşullarla ne yapabildiğinizle ilgilidir. Önünüzde kocaman bir hayat var. Bugünün gerçeklerini ve bu koşullar içindeki seçeneklerinizi düşünerek hareket etmeniz çok önemli. Değişin, gelişin, hata yapmaktan korkmayın. Bazen hayat durmuş gibi gelse de durmanın da bir öğrenim olduğunu unutmayın. Rahmetli dedem Sakıp Sabancı’nın da dediği gibi: İnsan ölürken yaptıklarına değil yapamadıklarına pişman olurmuş. Son nefesinizde yapamadığınıza üzüleceğiniz şeyleri, iş işten geçmeden yapmaya çalışın derim. Bugünün dünyasında koşullara baktığımızda bir şeyler başarabilecek neslin biz gençler olduğunu unutmayalım. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nin başarılarını gururla takip ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.