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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.03.2021 - 04:22 | Son Güncelleme:

Sakınan / Sakınılan Göze Çöp Batar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Sakınan / Sakınılan Göze Çöp Batar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle nazar üzerine kullanılabilecek en güzel sözlerden biri sakınan / sakınılan göze çöp batar atasözüdür. Anlamını öğrenmek suretiyle gerekli gördüğünüz yerlerde bu atasözünü kullanabilirsiniz. İşte sakınan / sakınılan göze çöp batar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Son dönemlerde en ilgi çeken ve internet üzerinden de araştırılan atasözleri içerisinde sakınan / sakınılan göze çöp batar atasözü geliyor. Özellikle nazar amaçlı kullanılabilecek ve duruma göre değerlendirilebilecek en güzel atasözleri arasında yer almaktadır.

 Sakınan / Sakınılan Göze Çöp Batar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Değer verilen ve gözü gibi bakılan bazı şeyler inadına zarar görür. Özellikle çok fazla korunan insanlar ya da pek çok eşya daha fazla zarara uğrayabilmektedir. Bu anlam üzerinden kullanılan en güzel atasözleri içerisinde yer alıyor.

 Sakınan / Sakınılan Göze Çöp Batar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sakınan / sakınılan göze çöp batar atasözünü cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz. Özellikle nazar amaçlı değerlendirilecek güzel atasözlerinden biridir.

 ‘’Onun bu kadar üstüne düşme, Ne demişler sakınan / sakınılan göze çöp batar.’’

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