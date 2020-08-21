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Sözlük
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Sakil ne demek? Sakil nedir? Sakil TDK kelime anlamı

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Sakil ne demek? Sakil nedir? Sakil TDK kelime anlamı
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Bazı kelimeler ilk kez duyulduğunda anlamı merak edilir. Sakil kelimesi de pek çok kişi tarafından ilk kez duyulmuş ve anlamı merak edilmiştir. Günlük hayatta çok sık kullanılmasa da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı belirtilmiştir. Peki Sakil ne demek? Sakil nedir? Sakil TDK kelime anlamını sizlere detaylıca açıkladık.

Sakil kelimesi sık sık kullanılan kelime olmasa da birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Uzun yıllardan beri dilimizde olan bu kelime cümle içerisinde tek başına veya bazı cümleler ile kullanılabilir. Dilimize Arapçadan geçmiştir.

Sakil Ne Demek?

Günlük hayatta cümle içerisinde pek çok cümle kurarız. Bunun dışında sosyal medyada veya televizyonlarda birçok cümle ile karşılaşırız. Bu kelimelerin bazıları dilimize yabancı kökenden girmiş ve anlamları bilinmeyebilir. Bunun için Türk Dil Kurumu sözlükleri kelimelerin anlamlarını sizler için açıklamıştır.

Sakil kelimesi de günlük hayatta çok sık kullanılmasa da birçok yerde karşılaşırız. Bu nedenle anlamı pek çok kişi tarafından merak edilir. Köken itibari ile Arapça bir kelime olan sakil kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Genellikle ağır anlamında kullanılan bir kelimedir. Fakat başka anlamlarda da kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimize kullanılan pek çok kelimenin anlamı belirtilmiştir. Sakil kelimesinin anlamını öğrenmek isteyenler Türk Dil Kurumuna bakabilirler. Birkaç farklı anlam taşıyan sakil kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Ağır

 - Sıkıntı veren, sıkıntılı

 - Çirkin, kaba, uyumsuz

 - Türk müziğinde bir usul

 

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