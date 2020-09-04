Saki Ne Demek? Saki Nedir? Saki Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Kökeni Arapçaya dayanan saki kelimesi TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘’İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı üzerinden Türkçede ilgili yerlerde yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer almaktadır.

Saki Ne Demek?

Saki kelimesi internette son zamanlarda en sık araştırılan sözcükler içerisinde yer alıyor. Özellikle eğlence merkezli konular incelendiği zaman bu kelime ile oldukça fazla karşılaşılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber Türk Dil Kurumu açısından Bu kelimenin karşılığı olan, ‘İçkili toplantılarda içki dağıtan kişi ya da kimse’ ifadesi ile karşılaşmak mümkün.

Herhangi bir mekanda içki içilirken servis yapan kişiler olarak da dile getirilebilir. Daha çok elit ve lüks mekanlarda gerçekleştirilen toplantı ve benzeri durumlar adına çalışan kişiler olarak ele alınmaktadır.

İlgili konu üzerinden yaygın olarak kullanılsa dahi, gündelik yaşamda çok fazla değerlendirilmeyen bir kelimedir. Bu yüzden Türkçe içerisinde fazla bilinmeyen sözcükler arasında yer alıyor. Fakat yerleşik olarak kabul edilmiş ve değişik alanlarda değerlendirilen sözcükler içerisinde yer almaktadır.

TDK açısından ise, ‘içkili mekanlarda özel servis yapan kişi’ anlamı üzerinden de ifade etmek mümkün. Farklı yerlerde bu sözcük ile karşı karşıya kaldığınız zaman bu ifadesi üzerinden cümleleri daha iyi anlayabilirsiniz.